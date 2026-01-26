Arranca la Fórmula 1: calendario y horarios de una pretemporada más larga de lo habitual

La Fórmula 1 ya va contando las semanas para el regreso de la temporada oficial, que será del 6 al 8 de marzo cuando se celebra el primer Gran Premio del año, el de Australia en el circuito Albert Park de Melbourne. Si bien no será hasta entonces cuando comience la competición, los coches de F1 ya comenzaron a rodar este lunes 26 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Y es que la introducción de un reglamento para 2026 con más novedades hizo que la pretemporada de la Fórmula 1 se alargue hasta tres tandas, lo que a su vez permitió la vuelta de Barcelona como sede de las pruebas de los nuevos monoplazas, algunos de ellos ya presentados con sus diseños como es el caso de Red Bull o Ferrari.

Barcelona-Catalunya regresa como sede de pretemporada de Fórmula 1

Un total de 11 días serán los que tendrán las escuderías de F1 para probar sus nuevos monoplazas antes del comienzo de la temporada de forma oficial durante el primer fin de semana de marzo en Australia, y la primera de las tres tandas de pretemporada se dará en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Así, desde este lunes 26 hasta el viernes 30 de enero, el circuito de Montmeló acogerá las primeras pruebas de los nuevos monoplazas para 2026, pero lo hará de forma privada, es decir, a puerta cerrada sin público ni medios, algo que, si bien molestó a aficionados, se justificó en parte por las posibles filtraciones en un momento de inmediatez tanto de las publicaciones digitales como redes sociales. Tal y como recoge el reglamento, los test de F1 se darán en horario de 9 a 18 horas locales.

La pretemporada de F1 finaliza en Bahrein

De los primeros test privados en Barcelona, la Fórmula 1 pasará a dos tandas de pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir, que durará tres días cada una de ellas, siendo la primera del 11 al 13 de febrero, y la segunda del 18 al 20 de febrero, y previamente antes se espera que se hayan presentado ya todos los coches, entre ellos el Aston Martin de Fernando Alonso o el Williams de Carlos Sainz Jr.

Estas dos pruebas de pretemporada de Bahrein se darán en el mismo horario local que marca el reglamento.

El nuevo reglamento de la Fórmula 1 en 2026

Una mayor oportunidad de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 se debió a la introducción de nuevas reglas aerodinámicas y de motores, a la que se tienen que adaptar equipos, coches y pilotos. De hecho, los monoplazas se espera que sean más ágiles y ligeros con la reducción de tamaño para favorecer la maniobrabilidad y emoción en pista. Esto vino acompañado de un rediseño completo de las unidades de potencia, dando mayor importancia a la parte eléctrica, potenciando el sistema híbrido.

Además, se hace obligatorio el uso de combustible sostenible, así como desaparece el tradicional DRS con la introducción de aerodinámica activa, se evolucionó el sistema de adelantamiento estrenando el llamado “Overtake Mode” permite a los pilotos usar un empuje adicional de energía, así como se ha dotado de más seguridad la conducción con diferentes modificaciones.

Calendario completo F1 2026

En cuanto al calendario, que ya estaba definido, tuvo un último cambio relativo al Gran Premio de Azerbaiyán, que pasará a ser del 25 al 27 de septiembre a ser del 24 al 26 de septiembre, teniendo lugar la carrera el sábado y no el domingo para “dar cabida a un día nacional”, y siendo la clasificación viernes y los entrenamientos libres el jueves.