Renunció el titular del RENAPER y el Gobierno designó a un exfuncionario porteño investigado por la tragedia de Time Warp en 2016

El Gobierno nacional oficializó este lunes una serie de modificaciones en la estructura del Estado al aceptar las renuncias de titulares en organismos sensibles. La novedad principal es la salida de Pablo Luis Santos al frente de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), quien dejará el cargo a partir del 1° de febrero y será reemplazado por Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, exfuncionario porteño cercano al ministro del Interior, Diego Santilli.

Santos fue indagado en 2024 por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado por su participación en contratos de seguridad sospechados de encubrir coimas en la causa Securitas en una investigación donde la Justicia tambiéna analiza contratos con el Estado Mayor del Ejército, el Senasa, Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y Aeropuertos Argentinas 2000. Fue funcionario del Registro de las Personas durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Por su parte, Pérez Lorgueilleux, flamante titular de RENAPER era director general de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad en 2016, cuando ocurrió la tragedia de la fiesta electrónica Time Warp en la que murieron cinco personas por el consumo de drogas adulteradas y en 2017 fue procesado por el juez Sebastián Casanello.

Pérez Lorgueilleux es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con especialización en Derecho Administrativo. Inició su carrera en la gestión pública en el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2005, desempeñándose en distintas áreas de responsabilidad creciente.

Fue Gerente Operativo en el Ministerio de Ambiente y Espacios Públicos, y posteriormente designado Director General de Habilitaciones y Permisos en la Agencia Gubernamental de Control.

Entre 2019 y 2023, se desempeñó como Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de la planificación y administración de bienes y servicios de la Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad, y todas las áreas del Ministerio.

Desde diciembre de 2023, ocupó el cargo de Secretario Administrativo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Enroques en la UIF y el BICE

Los cambios fueron comunicados a través de decretos en el Boletín Oficial, donde también se formalizó la salida de Paul Starc como jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La vacante en el organismo antilavado será ocupada por Ernesto Gaspari, a quien en el entorno oficial señalan como cercano al secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra.

Starc, un exfiscal identificado con el sector del asesor Santiago Caputo, no abandonará la gestión pública: pasará a integrar el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), bajo la órbita del Ministerio de Economía. Desde la Casa Rosada negaron que su salida responda a un mal vínculo político, ratificando que se debió a una “decisión personal” y argumentando que, de haber existido un conflicto, no se le habría ofrecido un nuevo puesto en la entidad financiera.

Cambios en Transporte y Energía

La reestructuración del organigrama alcanzó a otras dos carteras: