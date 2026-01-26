Lula visitará a Trump en la Casa Blanca tras una llamada marcada por Gaza y la ONU

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitará a su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca en una fecha aún por definir, luego de una conversación telefónica de casi 50 minutos en la que ambos mandatarios abordaron conflictos internacionales, la relación bilateral y la situación en América Latina.

Según informó el Gobierno brasileño, la visita se concretará después del viaje de Lula a la India y Corea del Sur previsto para febrero y será el primer encuentro del líder brasileño con Trump desde que el republicano regresó a la presidencia. De confirmarse, marcará un nuevo paso en el acercamiento entre ambos gobiernos tras un año atravesado por tensiones comerciales y políticas.

Durante la llamada, Lula le pidió a Trump que la “Junta de Paz” impulsada por Washington se limite a tratar la situación en Gaza e incluya un “asiento” para Palestina. El mandatario brasileño aún no aceptó integrar el organismo y planteó reparos a su diseño original, concebido para intervenir en conflictos a escala global y que, en un primer momento, había sido presentado como un mecanismo para contribuir a la reconstrucción del territorio palestino tras la guerra entre Israel y Hamas.

Lula también reiteró la necesidad de avanzar en una reforma “amplia” de la Organización de las Naciones Unidas, con especial énfasis en la ampliación del Consejo de Seguridad y la incorporación de nuevos miembros permanentes.

Días antes de la conversación, el presidente brasileño había cuestionado públicamente la Junta de Paz y acusado a Trump de intentar crear una “nueva ONU” con él como “dueño”. Aunque una veintena de países expresó su respaldo a la iniciativa estadounidense, las grandes potencias y la mayoría de los países europeos se mostraron reticentes al considerar que podría debilitar el rol del organismo multilateral.

Otro de los temas abordados fue la situación en Venezuela, uno de los principales puntos de fricción entre ambos gobiernos. Lula subrayó la importancia de preservar la paz y la estabilidad regional y reiteró su condena a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de un comando militar estadounidense a comienzos de mes, una acción que calificó como una “línea inaceptable”.

En el plano bilateral, Lula propuso reforzar la cooperación entre Brasil y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, con intercambio de información sobre transacciones financieras y el congelamiento de activos de organizaciones criminales.

La futura visita a Washington se produce luego de una etapa de distensión entre ambos países. El año pasado, Trump había impuesto fuertes aranceles a las importaciones brasileñas y sancionado a un juez de la Corte Suprema de Brasil en el marco del proceso por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro. Sin embargo, desde septiembre se registró una aproximación gradual que derivó en el levantamiento de la sanción y de parte de las medidas comerciales.

