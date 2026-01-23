La UE rechaza participar en la Junta de Paz de Gaza que montó Trump

La Unión Europea no va a participar en la Junta de Paz de Gaza que montó el presidente de EEUU, Donald Trump. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, remarcó este jueves al terminar la cumbre extraordinaria en Bruselas que “hay serias dudas sobre varios elementos de la carta de la Junta de Paz relacionados con su alcance, su gobernanza y su compatibilidad con la Carta de la ONU”.

A pesar de la negativa a participar, Costa agregó que la Unión Europea “está lista para trabajar junto con los Estados Unidos en la implementación del Plan de Paz integral para Gaza”. Ahora bien, tiene que ser “con una Junta de Paz llevando a cabo su misión como administración transitoria, de acuerdo con la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU”.

La Unión Europea fue invitada a formar parte de la Junta de Paz, a pesar de que Trump no contó con Europa en el diseño de su plan de 20 puntos, para el cual sí quiso tener su apoyo diplomático.

España también rechaza su participación

A la vez, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta madrugada en Bruselas que España “no va a participar a la llamada Junta de Paz. Agradecemos la invitación, pero declinamos participar por coherencia con la política venimos desplegando”.

Sánchez señaló que “esta Junta está fuera de la ONU y no ha incluido a la Autoridad Palestina”. El presidente insistió en que “el futuro de Gaza y Cisjordania deben dirimirlo los palestinos”, por lo que “España va a continuar trabajando en un proceso de paz, junto a nuestros socios europeos, apostando por la reconstrucción y la seguridad de Israel y del pueblo de Palestina”.

Francia ya había anunciado que descartaba entrar en el organismo con las condiciones actuales fijadas por Estados Unidos, ya que ponían en duda “el respeto de los principios y de la estructura de Naciones Unidas que no se pueden cuestionar”. En el mismo sentido se posicionó Alemania: “Tenemos un consejo de paz y esa es la Organización de Naciones Unidas”, aseguró el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul. De los 27 países que forman la UE, solo Hungría y Bulgaria, aliados tradicionales de Trump, anunciaron su participación.

El presidente lituano, Gitanas Nausėda, apuntó antes del inicio de la cumbre, que pretendia utilizar la reunión para que los líderes de los Ocho Nórdico-Bálticos (NB8) — Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia — se posicionaran sobre su participación en la Junta de Paz. Nausėda puntualizó que la inclusión de Bielorrusia plantea serias preocupaciones debido al apoyo de Minsk a la guerra de Rusia contra Ucrania y su implicación en ataques híbridos dirigidos a Lituania, Letonia y Polonia. “Sería verdaderamente contraproducente sentarse a la misma mesa con Alexander Lukashenko [presidente de Bielorrusia] y discutir cuestiones de paz”, dijo el presidente lituano.

La Casa Blanca anunció que la creación de la Junta de Paz que supervisará la reconstrucción y administración de la Franja de Gaza. Este es uno del plan de 20 puntos para la Franja de Gaza diseñado por el presidente de EEUU, aunque no se ven aún progresos sobre el terreno por las violaciones constantes del alto el fuego por parte de Israel. Entre otros, el presidente ruso, Vladímir Putin, fue invitado por Trump a integrar la Junta de Paz.

Ya se conocen algunos de los participantes, todos aliados de Trump, en el proyecto: el presidente de Argentina, Javier Milei; el primer ministro de Hungría, Viktor Orban; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Indonesia, Prabowo Subianto; el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, o el de Armenia, Nikol Pashinyan.

Gaza como proyecto inmobiliario

En el Foro Económico de Davos, en Suiza, Trump formalizó el lanzamiento de la Junta de Paz, sin ofrecer detalles sobre sus funciones ni su mandato, aunque manifestó que colaborará con la ONU. Este jueves Trump volvió a insinuar que la Junta de Paz podría actuar más allá de Gaza, en lo que muchos temen que podría ser una alternativa a Naciones Unidas, pero bajo el mandato del presidente de EEUU.

Al cerrar el evento, Trump destacó la ubicación de la Franja de Gaza al borde del mar y el potencial de su reconstrucción gracias a esta ubicación, que consideró única. “En el fondo soy un agente inmobiliario, y lo más importante es la ubicación, así que dije: miren esta ubicación junto al mar. Miren esta preciosa propiedad, lo que podría significar para tanta gente”, por encima de las necesidades humanitarias de los más de dos millones de palestinos que sufrieron el genocidio desde 2023.

La Administración Trump nombró al expolítico y diplomático búlgaro Nicolai Mladenov como Alto Representante para Gaza. Mladenov, que fue coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio entre 2015 y 2020, participará comoel “enlace sobre el terreno entre la Junta de Paz y el Comité Nacional para la Administración de Gaza”. Este comité es una especie de gobierno tecnócrata y es el único organismo en el que participan directamente los palestinos. Está presidido por Ali Abdel Hamid Shaath, quien ocupó un cargo en la Autoridad Palestina.