Sin brillar, Boca y River hicieron los deberes y arrancaron el Apertura con el pie derecho: todos los resultados de la primera fecha

Boca Juniors venció este domingo 1 a 0 a Deportivo Riestra en La Bombonera, en el debut del equipo de Claudio Úbeda en el Torneo Apertura 2025, mientras que el sábado, por el mismo marcador, River se fue victorioso de su visita a Barracas. El fútbol argentino volvió en el año mundialista en una fecha donde el resto de los clubes grandes no consiguió hacerse con los tres puntos: San Lorenzo cayó con Lanús, Racing perdió con Gimnasia LP e Independiente no pudo pasar del empate frente a Estudiantes de La Plata.

Boca hizo los deberes

En la Bombonera, el “Xeneize” concretó sus primeros tres puntos en el campeonato local, los cuales fueron obtenidos gracias al defensor Lauro Di Lollo, quien realizó el único gol del partido tras una pelota parada.

Durante el transcurso del primer tiempo, el conjunto liderado por Claudio Úbeda desplegó una interesante estrategia ofensiva que generó diversas oportunidades de gol. Sin embargo, Deportivo Riestra realizó un importante esfuerzo en el aspecto defensivo y complicó la fluidez ofensiva de su contrincante.

De esta forma, con un arco cerrado gracias a la impecable actuación del guardameta Ignacio Arce, el “Malevo” frustró a su rival y firmó el 0-0 en el cierre de los primeros 45 minutos del partido.

En el complemento, el “Azul y Oro” regresó al terreno de juego con una actitud diferente, que se observó reflejada en el desarrollo del aspecto ofensivo del elenco local.

En el minuto 32 del segundo tiempo, el defensor Lauro Di Lollo empujó la pelota dentro del arco tras un cabezazo ejecutado dentro del área chica.

En los instantes finales, Riestra realizó un importante esfuerzo para rescatar el empate en La Bombonera, pero las imprecisiones en las definiciones y la intensa marca de su contrincante frustraron el objetivo y determinaron su caída en la primera fecha del torneo argentino de Primera División.

River mostró mejooras con los refuerzos

River le ganó a este sábado Barracas Central por 1 a 0 a pesar de la polémica en el primer tiempo y comenzó el Torneo Apertura 2026 con un triunfo clave en la primera fecha.

Con el único tanto del defensor Gonzalo Montiel a los 14 minutos del segundo tiempo, además de iniciar el nuevo torneo con victoria, estiró una curiosa racha ante Barracas, ya que le ganó siete de los ocho encuentros que disputaron desde el ascenso del “Guapo”.

En los primeros minutos, River fue mucho más que su rival y lo mantuvo resguardado en su campo, incluso pudo ponerse en ventaja de la mano de Fausto Vera, pero una grosera mano de Gastón Campi casi en la línea del arco para evitar el gol le impidió al equipo de Marcelo Gallardo ponerse en ventaja.

Tras la polémica, River mantuvo su nivel y presión alta pero de a poco comenzó a cederle la pelota a Barracas y a tener imprecisiones a la hora de armar juego por lo que el local aprovechó y se mantuvo más cerca del arco defendido por Santiago Beltrán.

El colombiano Juan Fernando Quintero tuvo dos muy claras desde media distancia para abrir el marcador, pero una fue muy bien desviada por el arquero Marcelo Miño cuando se colaba en el ángulo y la otra pasó muy cerca del palo.

Para el complemento, River mantuvo el dominio con autoridad y pudo, finalmente, romper el cero en la cancha de Barracas: un centro fenomenal de Juanfer Quintero a los 14 minutos le dio la posibilidad a Montiel de meter un cabezazo fuerte con la frente para el 1 a 0 de River.

Para el final, River persistió con el asedio, aún con la ventaja, pero se fue incomodando y le ganaron los nervios para poder cerrar el partido con tranquilidad.

Racing, San Lorenzo e Independiente no pudieron ganar

Racing perdió ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 1 en la primera fecha del Torneo Apertura 2026, y a pesar de que pudo descontar, comenzó el año con una derrota. Con los goles de Nicolás Barros Schelotto, un golazo olímpico, y Franco Torres, Gimnasia festejó ante su gente en el Bosque Platense y superó a Racing en casi todo el partido con un muy buen trabajo defensivo. El descuento de La Academiia lo marcó Tomás Conechny.

En el Bajo Flores, Lanús le ganó 3-2 como visitante a San Lorenzo, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura que tuvo un apasionante final. Los autores de los goles del “Granate” fueron Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno, mientras que Alexis Cuello se despachó con un doblete para el local.

Independiente y Estudiantes de La Plata repartieron puntos en Avellaneda tras igualar 1-1, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El “Rojo”, que jugó durante casi todo el segundo tiempo con uno menos por la expulsión de Santiago Montiel, se había puesto en ventaja en la primera mitad a través del volante ofensivo Luciano Cabral, pero el “Pincha” lo igualó en el inicio del complemento gracias al delantero Fabricio Pérez.

El resto de la fecha

Aldosivi 0 - Defensa y Justicia 0

Banfield 1 - Huracán 1

Unión 0 - Platense 0

Central Córdoba 0 - Gimnasia de Mendoza 1

Instituto 0 - Vélez 1

Independiente Rivadavia 2 - Atlético Tucumán 1

Talleres 2 - Newell's 1

Rosario Central 1 - Belgrano 2

Argentinos Juniors 1 - 0 Sarmiento 0

Tigre 2 - Estudiantes RC 0