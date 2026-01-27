Un acuerdo con la TV Pública le permitió a Pedro Brieger cobrar $78 millones y eludir el reclamo de las denunciantes

Radio y Televisión Argentina (RTA) acordó el pago de $78 millones al periodista Pedro Brieger en concepto de indemnización por despido, una decisión que le permitió evitar el reclamo judicial impulsado por las 19 mujeres que lo denunciaron por acoso sexual, según informó este lunes el diario Clarín.

El pago se realizó en tres cuotas y fue el resultado de un acuerdo extrajudicial alcanzado cuando la causa por despido se encontraba a la espera de una definición de la Corte Suprema. De ese modo, la empresa estatal resolvió cerrar el litigio y Brieger pudo cobrar la indemnización sin que pudiera ser embargada.

La asociación Periodistas Argentinas había solicitado una medida cautelar para frenar el pago y garantizar la “reparación efectiva” de las víctimas. Sin embargo, la decisión de RTA de avanzar con el acuerdo impidió que prosperara el pedido para destinar ese dinero a las mujeres que denunciaron al periodista por hechos de acoso ocurridos durante más de 30 años en ámbitos laborales y académicos.

De acuerdo con Clarín, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había fijado originalmente una indemnización superior a los $223 millones, producto de la aplicación de una tasa de interés que la empresa estatal consideró “exorbitante y desproporcionada”. Por ese motivo, RTA había apelado ante la Corte Suprema, aunque finalmente optó por cerrar un acuerdo por una suma sensiblemente menor.

Cuando el caso llegó a la Corte, aún no se habían hecho públicas las denuncias por acoso sexual contra Brieger. Tras la difusión de los testimonios, Periodistas Argentinas pidió que se impidiera el cobro de la indemnización hasta tanto se resolvieran los reclamos de las víctimas, algo que finalmente no ocurrió.

El acuerdo extrajudicial permitió así que Brieger percibiera el monto pactado y eludiera eventuales compensaciones económicas a las mujeres que lo denunciaron. La última cuota fue abonada en diciembre de 2025.

Brieger había dejado de trabajar en los medios públicos en 2016 y fue despedido en 2024 de C5N y Radio 10 luego de que se conocieran las denuncias. En julio de ese año publicó un video en el que pidió disculpas y reconoció los hechos, tras haberlos negado inicialmente.

