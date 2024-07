Periodistas Argentinas presentó 19 casos de acoso que involucran a Pedro Brieger

El colectivo Periodistas Argentinas dio a conocer hoy 19 casos de acoso sexual por parte de Pedro Brieger a lo largo de tres décadas en ámbitos laborales y educativos. En una conferencia de prensa realizada en el Anexo del Senado, expusieron algunas de las historias de las mujeres afectadas por el periodista y pidieron una reparación. Luego de conocerse los primeros cinco casos, varias mujeres se reunieron para compartir sus historias que hoy fueron publicados en el informe “Cultura del acoso. Punto y aparte”.

“Era nuestro profesor, nuestro vecino, nuestro colega, nuestro acosador. Los acosos sucedieron a lo largo de 30 años, sabemos que no somos las únicas, hay más. Nosotras renunciamos a nuestras tesis, a nuestros trabajos, dejamos coberturas para no verlo, mientras que él viajó por el mundo entrevistando líderes. Nuestros cuerpos recuerdan sus manos acercandose a nuestras partes intimas”, leyó Agustina Kämpfer, la primera denunciante pública de Brieger en el año 2010. Después de una exposición general, las mujeres fueron leyendo testimonios, algunos de la década del 90 y otros más actuales.

La investigación periodística evidenció conductas recurrentes de Brieger: situaciones de exhibicionismo sin consentimiento de sus genitales o directamente masturbación. También eran repetidas las conversaciones de contenido sexual explícito por handy o teléfono en contexto laboral. Además, indicaron que planificaba o aprovechaba situaciones en las que mujeres no podían pedir ayuda: en habitaciones, ascensores, pasillos o salas de control. En todos los casos se evidencia el abuso de poder y autoridad, con la ventaja de vínculos asimétricos. “Brieger era mentor, jefe de cátedra, podría ofrecer o quitar empleo y en la mayoría de los casos les llevaba 20 años o más”, explicaron.

Además del pedido de disculpas públicas, Periodistas Argentinas exigió medidas reparatorias que garanticen la erradicación de estas conductas abusivas. “En aquellos medios donde se produjeron los hechos, necesitamos espacios para campañas de prevención y erradicación del acoso. En las universidades, jornadas para la prevención del acoso y procedimientos claros para garantizar denuncias”, indicaron en el documento. Por el momento no iniciaran accione legales.

Algunos de los acosos fueron con alumnas mientras Brieger era profesor en institutos terciarios o universitarios. “Era el año 1996, yo tenía 21 años y era alumna de tercer año de TEA y había trabajado en la investigación de un libro de él. Me invitó a una conferencia después de la salida de clase. En el trayecto hizo un comentario sobre la ropa que llevaba puesta: ‘Como te bajaría la bombachita y te pegaría en la cola’. Después del evento me dijo: ‘Nos vamos’. Le dije que no y los días siguientes siguió llamando a mi casa. Decidí no dedicarme a la política internacional para no verlo”, fue uno de los testimonios. El impacto en la carreras profesionales de las mujeres acosadas fue uno de los temas que también se trataron en la conferencia, muchas cambiaron de especialización o dejaron sus estudio para evitar cruzarse con el periodista especializado en Internacionales.

También se dieron a conocer casos por fuera del ámbito laboral, como el de una vecina de un edificio en el barrio de Belgrano en el año 1995. “Subió conmigo en el ascensor y me dijo que le calentaba mi culo cuando me subía a la bicicleta. Luego, se abrió la bragueta del pantalón y sacó su pene (...) Pedí plata prestada porque no tenía ni un mango y apenas pude me mudé”, fue otro de los relatos. Estos son solo 2 de los 19 testimonios que recolectó Periodistas Argentinas, que anticipó que hay más mujeres que se acercaron después de hacer este corte temporal por lo que se espera que se sumen nuevos casos.

“Tenemos que dar la posibilidad de que pida disculpas y que los demás varones entiendan lo que es acosar y las consecuencias que tiene”, afirmó la periodista Nancy Pazos. Además de las medidas reparatorias, el colectivo de mujeres pidió una legislación específica para los casos de acoso sexual. “Es la gran deuda que necesitamos saldar”, indicaron y pidieron a los legisladores una norma sobre estas conductas abusivas. “Tenemos ley de acoso callejero, pero no es lo mismo un exhibicionista en la vía pública que si lo hace un profesor, hay una asimetría de poder”, explicaron.

Por otra parte, llamaron a los varones a escuchar y acompañar estos casos. Muchos de ellos fueron comentados con colegas o autoridades en los ámbitos laborales o estudiantiles año atrás cuando sucedieron. “Que los compañeros escuchen, la mayoría de los casos lo advirtieron. Es fundamental, cuando una se quedan sin palabras o pensás si estás exagerando, es fundamental ese apoyo. Que los compañeros varones escuchen, nos hubiera ayudado a muchas en su momento”, afirmó Leticia Martínez, una de las denunciantes.

“No es el único caso ni es el único acosador, tenemos que decir basta”, cerraron las Periodistas Argentinas.

CDB/CRM