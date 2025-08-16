Itai Hagman encabezará la lista de diputados de Fuerza Patria en la Ciudad y Jorge Taiana en Buenos Aires

En medio de negociaciones furiosas, el peronismo logró alcanzar lo que parecía imposible: dos listas de unidad. Así, el referente de Unión por la Patria (UxP) Itai Hagman buscará renovar su banca encabezando la grilla para diputados nacionales de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires. En provincia, el ex ministro de Defensa, Jorge Taiana estará a la cabeza de los candidatos para la Cámara Baja.

Según indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes partidarias, el referente de Patria Grande estará al frente de la nómina para competir en las elecciones del 26 de octubre.

Hagman, economista y dirigente cercano al referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Juan Grabois, buscará renovar su banca en la Cámara baja, tras haber sido electo en 2019 como parte del Frente de Todos.

La integración del actual diputado nacional en la cabeza de la lista de Fuerza Patria es un gesto para el espacio de Grabois, quien venía protagonizando cortocircuitos con la cúpula de la alianza.

De la misma manera, la elección de Taiana –quien no figuraba en los planes originales– también es otro gesto para frenar las amanezas de Grabois con marchar con lista propia. Su candidatura fue propuesta por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof como muestra de buena voluntad para llegar a un acuerdo.

El acuerdo se habría sellado con el respaldo de la expresidenta Cristina Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois.

Faltando horas para el cierre de listas, suenan nombres y se acrecientan versiones. En la Cámara Alta, el que se encamina a liderar la boleta para renovar su banca es el presidente del PJ porteño, Mariano Recalde, quien enfrentaría a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, candidata en la lista libertaria.

Con esta lista de unidad para Diputados de Buenos Aires cae el intento de los intendentes de promover a Máximo Kirchner. Sergio Massa es otro de los quedó afuera. Su candidatura fue uno de los puntos de discordia con Grabois.

Con información de NA