Condenaron a 15 años de cárcel a un masajista por abuso sexual y promoción de la prostitución contra una adolescente de 16 años

Un masajista fue condenado por abuso sexual y promoción de la prostitución contra una adolescente, de 16 años, a quien engañó con una falsa oferta para trabajar como su ayudante en departamentos del barrio porteño de Recoleta.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°6 de Capital Federal condenó a Walter Barrientos García (60) a 15 años de prisión como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos oportunidades, en concurso real con promoción de la prostitución de una menor de 18 años de edad, agravada por haber mediado engaño.

En la etapa de alegatos de cierre, la Fiscalía General N°3, a cargo de la fiscal general Gabriela Baigún, solicitó la misma pena dictaminada por el tribunal, integrado de manera unipersonal por el juez Adrián Grünberg, quien rechazó los planteos formulados por la defensa.

Uno de los puntos expuestos por el abogado de Barrientos es que se declare extinta la acción penal por prescripción.

Antes del dictamen, según expuso el portal Fiscales, el acusado dio sus últimas palabras: “Mis abogados ya dijeron todo lo que tenía que decir. Es todo lo que puedo decir. Con todo respeto, muchas gracias y bendiciones para todos ustedes”.

Se espera que dicho tribunal dé a conocer los fundamentos de la sentencia el próximo miércoles 3 de diciembre. Respecto al condenado, tras escuchan el veredicto regresó al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.

El inicio de la investigación

En 2021 se dio inicio a la investigación que concluyó hace algunas horas cuando, a través de la Línea 145, se concretó una denuncia anónima en la que se detallaba un contexto de abuso y prostitución tras un engaño de oferta laboral.

De este modo, se dio intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y luego la víctima amplió su testimonio en Cámara Gesell.

Conforme a lo expuesto por la adolescente, y ratificado en el juicio, la menor se contactó por primera vez con Barrientos en noviembre de 2012, a través de una página de internet de avisos laborales. Por dicha vía, programó un encuentro con el imputado en un departamento destinado al servicio de masajes, en la calle Arenales al 2400, de Recoleta.

“En aquella ocasión y con la excusa de capacitar a la víctima acerca de las técnicas para realizar masajes, Barrientos hizo desnudar a la damnificada y concretó el primer abuso sexual. El segundo episodio de agresión tuvo lugar en el mismo sitio y también participó una pareja de clientes del establecimiento”, se conoció.

Se determinó que, en los dos departamentos, ubicados en el mismo edificio, había además otras cuatro mujeres, de entre 20 y 30 años, que también eran explotadas sexualmente.

“La investigación acreditó que el ataque a la víctima se consumó y se extendió aproximadamente tres meses. En aquel momento -hace ya 13 años-, la víctima realizaba tres ‘pases’ por día y solo recibía $500 sobre un total de $1.200 diarios del valor para que mantenga encuentros sexuales con varones adultos”, describieron.

El testimonio de la víctima

El testimonio de la víctima, tanto en Cámara Gesell como en el juicio, fue de suma importancia debido a que permitió dar contexto del calvario que vivió.

El 9 de septiembre último, y para no cruzarse con el ahora condenado, declaró desde una sala contigua al tribunal, mediante videoconferencia y acompañada por una psicóloga.

Con información de NA y Fiscales

