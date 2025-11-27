Balearon a dos agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca y dicen que el agresor es un ciudadano afgano que trabajó en la CIA

Los dos agentes de la Guardia Nacional que fueron tiroteados este miércoles cerca de la Casa Blanca siguen en estado crítico, de acuerdo a la información sumninistrada por las autoridades de Estados Unidos tras haberlos dado por muertos.

El director del FBI, Kash Patel, anunció en una rueda de prensa en el lugar de los hechos que los dos guaridas nacionales siguen vivos, aunque se encuentran hospitalizados “en condición crítica” y pidió una oración por ellos.

Patrick Morrisey, gobernador de Virginia Occidental, estado de las dos víctimas, había anunciado en redes sociales que ambos fallecieron, pero luego rectificó y dijo haber recibido “información contradictoria”.

Los dos agentes de la Guardia Nacional fueron hospitalizados tras resultar heridos en un tiroteo cerca de la Casa Blanca en el que el agresor también fue herido, arrestado y hospitalizado.

Los disparos se produjeron sobre las 14.15 hora local (19.15 GMT) en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noroeste de Washington, a pocos pasos de la residencia presidencial.

La alcaldesa capitalina, Muriel Bowser, afirmó en la rueda de prensa que se trata de “un tiroteo dirigido, un individuo que parecía tener como objetivo a estos guardias”.

El sospechoso “dobló la esquina, alzó el brazo con un arma de fuego y disparó contra los miembros de la Guardia Nacional”, explicó Jeff Carroll, subjefe en el Departamento de Policía Metropolitana de Washington.

Carroll aseguró que otros miembros de la Guardia Nacional que se encontraban en la zona “intercambiaron disparos” con el atacante y lograron reducirle y detenerlo.

Las fuerzas del orden respondieron rápidamente y ordenaron a los viandantes a que tomaran refugio en los edificios cercanos.

Trump: “El animal que disparó pagará un precio muy alto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se encuentra en su mansión de Mar-a-Lago (Florida) por el puente de Acción de Gracias, prometió justicia por lo sucedido.

“El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto. Fue un acto de terror”, declaró Trump en su red Truth Social.

“Es un hombre de Afganistán que entró en 2021 durante la Administración de Joe Biden”, resaltó Trump y criticó la política de su antecesor que permitió a inmigrantes de esta nación ingresar al país en medio de la toma del poder de los talibanes.

Durante la declaración, el republicano aprovechó para reiterar su retórica contra migrantes, sugiriendo que su gobierno intensificaría los esfuerzos para deportar a personas indocumentadas y examinar con mayor rigurosidad a quienes llegaron a Estados Unidos.

Trump pidió a un tribunal de Apelaciones anular la orden judicial que pone fin a la presencia de la Guardia Nacional en Washington el próximo 11 de diciembre, argumentando que esto sería una ilegalidad.

El mensaje de Trump: “Mis queridos compatriotas estadounidenses, hoy, en vísperas del Día de Acción de Gracias, dos miembros de la Guardia Nacional que prestaban servicio en Washington, D.C., recibieron disparos a quemarropa en un monstruoso ataque tipo emboscada a pocos pasos de la Casa Blanca... Este atroz ataque fue un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terror... Los corazones de todos los estadounidenses esta noche están con esos dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental y sus familias”.

Según testigos en la escena del crimen, se escucharon dos disparos y la gente comenzó a correr.

“Vimos como se llevaban dos camillas en ambulancia, En una de ellas había un señor con ropa militar, espero que esté bien”, dijo a EFE Mohammed El-Katabi, un hombre de Atlanta que se encuentra en Washington visitando a un amigo.

“Cuando se fueron las ambulancias, empezaron a sobrevolar helicópteros y había muchos policías”, agregó.

La Guardia Nacional fue desplegada en Washington en agosto pasado por orden de Trump con el argumento de combatir la criminalidad en la ciudad, una de las más violentas del país.

En un inicio, la alcaldesa capitalina, la demócrata Muriel Bowser, se opuso al despliegue, argumentando que la policía local había logrado un descenso en los homicidios, pero luego Trump elogió al gobierno local asegurando que decidieron cooperar con las fuerzas federales.

Una jueza federal dictaminó la semana pasada que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la capital es ilegal y que el Gobierno debe retirarla antes del 11 de diciembre.

El sospechoso del ataque había trabajado para la CIA, según Fox

El presunto autor del ataque armado contra dos miembros de la Guardia Nacional el miércoles cerca de una estación de metro en Washington, en el que dos agentes resultaron heridos de gravedad, había trabajado para la CIA, informó este jueves Fox News.

Según ese canal, Rahmanullah Lakanwal, de 29 años y ciudadanía afgana, estuvo vinculado con varias entidades del Gobierno de Estados Unidos, incluida su Agencia Central de Inteligencia (CIA), debido a su trabajo como miembro de una fuerza asociada en Kandahar.

El director de la CIA, John Ratcliffe, indicó en una declaración a Fox News que la Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025) justificó llevar a Lakanwal a Estados Unidos en septiembre de 2021, a raíz de la retirada de Washington de Afganistán, “debido a su trabajo previo con el Gobierno estadounidense, incluida la CIA”, como integrante de dicha fuerza asociada.

Ese trabajo “terminó poco después de la caótica evacuación”, añadió.

Ratcliffe consideró que esa persona “y muchas otras nunca deberían haber tenido permitido” ir a Estados Unidos: “Nuestros ciudadanos y miembros del servicio merecen mucho más que tener que soportar las continuas consecuencias de los fracasos catastróficos de la Administración de Biden”.

El ataque se produjo a la entrada de la estación de metro de Farragut West, a 500 metros de la Casa Blanca y dedicada al almirante David Farragut, quien en vida fuera el responsable de victorias de la Unión durante la Guerra de Secesión estadounidense (1861-1865).

Lakanwal, que fue capturado por las fuerzas del orden, había obtenido un permiso de dos años en 2021 para permanecer en Estados Unidos, pero en la actualidad estaba bajo un estatus irregular tras haber expirado el programa autorizado por Biden.

Los dos miembros de la Guardia Nacional se encuentran en un estado crítico y el ataque recibido, que se produjo en vísperas del Día de Acción de Gracias, provocó una reacción inmediata por parte de las autoridades.

El presidente, Donald Trump, calificó el tiroteo como “un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terrorismo”, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que agregarán otros 500 militares más a los 2.500 que desde agosto ya se encuentran en Washington patrullando la capital.

EFE