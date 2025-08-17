Elecciones 2025: qué candidatos ya definieron que pelearán en octubre

Javier Milei decidió entregar dos ministros para compertir en octubre. El PRO terminó fagocitado por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. El peronismo logró algo que parecía imposible, sellar la unidad porteña y bonaerense 24 horas antes de que termine el plazo para presentar las listas.

Poco a poco el mapa de candidatos a diputados y senadores que competirán en las elecciones del 26 de octubre comenzó a armarse.

Patricia Bullrich y Luis Petri, ministros de Seguridad y Defensa, irán como candidatos a senadora porteña y diputado mendocino por La Libertad Avanza.

Para encabezar la lista de diputados por la Ciudad, LLA eligió al abogado Alejandro Fargosi. El primer dato que muestra la desintegración del PRO quedó plasmado en el quinto lugar de la lista, donde recién aparece el primer candidato macrista, Fernando De Andreis. En provincia, será José Luis Espert quien marche al frente de los candidatos libertarios. En tanto Petri, encabezará la lista de diputados nacionales en Mendoza, tras el acuerdo sellado entre la cúpula de La Libertad Avanza y el gobernador del radicalismo, Alfredo Cornejo.

En medio de negociaciones furiosas, el peronismo logró alcanzar lo que parecía imposible: dos listas de unidad. Así, el referente de Unión por la Patria (UxP) Itai Hagman buscará renovar su banca encabezando la grilla para diputados nacionales de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires. En provincia, el ex ministro de Defensa, Jorge Taiana estará a la cabeza de los candidatos para la Cámara Baja.

Fuerza Patria también definió candidatos en Chaco, donde el ex gobernador Jorge Capitanich se presentará para el senado.

El armado peronista en la provincia pudo llegar a una lista de unidad a pesar del enojo de Juan Grabois, quien se resistía a llevar al frente a Sergio Massa o Máximo Kirchner, como pretendían los intendentes.

La izquierda tambien definió algunos de sus candidatos. Myriam Bregman intentará regresar a la Cámara de Diputados por el Frente de Izquierda-Unidad, que une al PTS, PO, MST e IS, mientras que el actual diputado nacional Christian Castillo peleará por quedarse con la banca de senador.

El frente de los gobernadores Provincias Unidas, presentará a Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires, mientras que Juan Schiaretti será el candidato de Córdoba. El gobernador santafecino, Maximiliano Pullaro, colocó a su vice, Gisela Scaglia, para encabezar la lista de diputados. Todavía queda por definir en ese espacio que pasará en la Ciudad, donde suenan Facundo Manes y Martín Lousteau.