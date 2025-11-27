Homenajean a los 44 tripulantes del ARA San Juan a ocho años del hundimiento

El Senado de la Nación realizó este martes un homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan al cumplirse ocho años de su hundimiento en el Atlántico Sur. La ceremonia, encabezada por los senadores Sergio Leavy y Carlos Linares, reunió a familiares, estudiantes, docentes, funcionarios y legisladores en el Salón Azul, en el marco del Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del ARA San Juan, instituido por la Ley 27.758.

“Nuestros 44 y su heroína son parte de la identidad argentina. Mantener viva su memoria es un deber de Estado y un compromiso con sus familias”, señaló Leavy, impulsor de la ley. El acto incluyó el descubrimiento de dos placas conmemorativas: una será instalada en el Palacio Legislativo y la otra en Comodoro Rivadavia, la ciudad más cercana al punto donde se hallaron los restos del submarino en noviembre de 2018, a 907 metros de profundidad.

El homenaje estuvo atravesado por el recuerdo de una tragedia que aún interpela al país. El ARA San Juan perdió contacto el 15 de noviembre de 2017 durante una misión en el Atlántico Sur. Días después, el Gobierno, entonces a cargo de Mauricio Macri, informó que se había registrado una explosión en la zona donde se detectó por última vez.

Las familias debieron esperar un año para conocer la ubicación del submarino y desde entonces reclaman acceso a toda la documentación y responsabilidades penales por las fallas en el mantenimiento, las decisiones operativas y el manejo de la información. La causa judicial avanza lentamente y sin imputaciones firmes, lo que sostiene un reclamo persistente por verdad y justicia.

En el acto también se entregó el Diploma de Honor del Senado a la Escuela Secundaria N.º 180 “Luis Marcelo Leiva – Tripulante del ARA San Juan”, ubicada en González Catán. El reconocimiento destaca el proyecto institucional que llevó a la comunidad educativa a adoptar el nombre del submarinista Luis Marcelo Leiva, en un gesto que volvió permanente su memoria entre los estudiantes. Recibieron el diploma el director Luis La Scaleia y la exdirectora Ana Laura Uteda, impulsora del cambio de nombre.

La jornada tuvo además un momento artístico con la interpretación de “Guardianes del Mar”, de Adrián Maggi, a cargo de la cantante Florencia Martínez, acompañada por el guitarrista Danilo Herrera. Entre las autoridades presentes estuvo el senador y exministro de Defensa Jorge Taiana, quien afirmó: “Los 44 hicieron grande a la Patria con su entrega silenciosa. Honrarlos es reconocer la dignidad de sus familias y el valor de nuestras Fuerzas Armadas”.

El acto cerró con un mensaje institucional que ratificó el compromiso del Senado de acompañar a las familias y mantener vivo el legado de los tripulantes. Ocho años después, los 44 del ARA San Juan siguen presentes en la memoria colectiva y en una búsqueda de justicia que continúa abierta.