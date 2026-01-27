Milei vuelve a la Derecha Fest en Mar del Plata a una semana del inicio de las sesiones extraordinarias

Javier Milei volverá a subirse este martes a un escenario que le resulta cada vez más cómodo: el de la batalla cultural convertida en festival. En Mar del Plata, a metros de la playa y en plena temporada de verano, encabezará una nueva edición de la Derecha Fest, el encuentro que reúne a libertarios, predicadores evangélicos y militantes del universo conservador. Será la segunda vez en menos de un año que el Presidente participe del evento —la anterior fue en Córdoba, en julio pasado— y cerrará la jornada cerca de la medianoche.

La escena no es casual. Antes del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso —previsto para el próximo lunes 2—, con el Gobierno decidido a empujar una agenda que incluye reforma laboral y baja de la edad de imputabilidad, Milei eligió la costa atlántica para una escala que combina campaña, narrativa cultural y construcción de épica. “La Feliz” aparece como un territorio doble: ciudad turística y, al mismo tiempo, distrito estratégico en la provincia de Buenos Aires.

El festival comenzará a las 19.30 en el parador Horizonte Club de Playa, al sur de Punta Mogotes. La novedad es que esta edición será con entrada libre y gratuita, un giro que los organizadores leen como oportunidad para ampliar la convocatoria. En una ciudad balnearia colmada de turistas, la expectativa es reunir a miles de personas y convertir el cierre presidencial en una postal de alto impacto político y mediático.

Pero detrás del evento hay un entramado que explica su lógica: la Derecha Fest está organizada por Arcano Strategy Group, La Derecha Diario y la editorial Hojas del Sur, que publicó los últimos libros del Presidente. No se trata de un acto formal de La Libertad Avanza, sino de un dispositivo privado del ecosistema libertario, pensado como caja de resonancia cultural de un gobierno que entiende la política también como disputa simbólica.

Esta será la quinta edición del ciclo, que comenzó en 2024, poco después de la llegada de Milei a la Casa Rosada. Su primera versión fue en el Auditorio Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Luego tuvo una edición especial en Montevideo, Uruguay, pero ganó notoriedad con el desembarco presidencial en Córdoba en julio para después volver a Buenos Aires en octubre pasado, con figuras centrales del oficialismo. Mar del Plata es ahora la nueva estación de esa gira cultural que el mileísmo ensaya como ritual de masas.

El evento ya tuvo su prólogo. Milei llegó este lunes y protagonizó una caminata por calle Güemes, rodeado de seguidores, celulares y dirigentes libertarios. Bajo una lluvia tenue y con un operativo de seguridad que incluyó cortes de tránsito y quejas de comerciantes, el Presidente avanzó entre la multitud, entre pedidos de selfies y autógrafos. Megáfono en mano y acompañado por Karina Milei, el ministro del Interior Diego Santilli, el armador bonaerense Sebastián Pareja y la diputada Juliana Santillán, prometió cumplir “todas las promesas antes de mitad de año”.

Entre la “batalla cultural” y la interna

La conducción de la Derecha Fest estará a cargo de los diputados Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo, dos de las voces más visibles del oficialismo duro. La grilla incluirá a Patricia Soprano, empresaria marplatense que difunde contenidos conservadores contra el feminismo y el aborto, y a Gabriel Ballerini, expastor evangélico y figura del activismo religioso durante el debate por la IVE.

La nota política más evidente la aportará Guillermo Montenegro, exintendente de Mar del Plata y actual senador bonaerense del PRO, aliado de La Libertad Avanza. Su presencia introduce un componente territorial en un distrito clave de la quinta sección electoral, donde ya se proyectan disputas hacia 2027. Montenegro busca conservar influencia en su ciudad mientras el armado libertario trabaja para instalar un candidato propio: entre los nombres que circulan aparece Alejandro Carrancio, diputado nacional y aliado de Pareja.

En el entorno libertario, la invitación a Montenegro es leída en clave interna: algunos aseguran que fue impulsada por Las Fuerzas del Cielo, la agrupación referenciada en Santiago Caputo, como forma de marcar límites con el esquema karinista. Otros, en cambio, sostienen que el convite llegó directamente de los organizadores. Más allá de las versiones, el episodio muestra que la batalla cultural convive con una disputa política real por el control territorial del mileísmo.

Esa tensión se expresa también en números. Las Fuerzas del Cielo planea movilizar entre 200 y 300 personas por su cuenta, mientras que el armado bonaerense de Pareja prepara una cifra similar. Aunque el festival se presente como evento privado, funciona también como termómetro de las tribus libertarias.

Este martes, antes del acto, Milei podría completar una recorrida por el Parque Industrial General Savio, una escala pensada para sumar gestión e inversiones a una visita dominada por la épica militante. Pero el plato fuerte será el festival: bandas en vivo, videos contra el socialismo, guiños a Donald Trump y referencias al escenario internacional como parte de una estética que busca inscribir al mileísmo en la constelación global de derechas.

Sin embargo, antes de su discurso en la Derecha Fest, Milei tiene previsto asistir al teatro Roxy para ver Fátima Universal, el espectáculo de su expareja Fátima Flórez, reprogramado especialmente para adaptarse a la agenda oficial. La actriz incluso dejó abierta la posibilidad de que el mandatario suba al escenario, un detalle que completa la postal de un oficialismo que mezcla política, espectáculo y liturgia cultural. “Un león auténtico”, sintetizaron en el entorno presidencial.

