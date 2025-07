De la tribuna a la cruzada: Milei busca reafirmarse como líder de fe libertaria en la Derecha Fest

Mientras el polo industrial cordobés acumula despidos y cierres de plantas, y se posiciona como uno de los territorios más golpeados por el modelo aperturista del Gobierno nacional, Javier Milei visitará esa provincia provincia el próximo martes para participar de la Derecha Fest, un evento que se autodefine como “el más antizurdo del país”. Con entradas a la venta por $35.000 y una estética de fuego, provocación y cruzada cultural, el acto se realizará en el Hotel Quorum ante unas 2.500 personas. Desde sus redes, el propio Presidente promocionó el evento como “la fiesta que hará llorar a la totalidad de los periodistas ensobrados del país”. También compartió afiches con frases como: “¿Odias a los kukas? ¿Odias a los periodistas ensobrados? Llega el evento más ANTI-ZURDO del mundo a Córdoba”.

Detrás de la organización figuran tres actores clave de la galaxia libertaria: el medio digital La Derecha Diario, fundado por el exasesor de campaña Fernando Cerimedo y dirigido por el español Javier Negre; la editorial Hojas del Sur, responsable de títulos como El libro negro de la nueva izquierda, el best-seller de uno de los principales ideólogos de la derecha latinoamericana, Agustín Laje; y la agencia Gaucho, que se presenta como “productora de la batalla cultural”. También auspician el evento figuras del mundo del streaming como Neura, la plataforma que conduce Alejandro Fantino, y donde trabaja Eliana Cere, encargada de conducir la jornada.

El line-up incluye una combinación de influencers, escritores, militantes religiosos y operadores internacionales. Además de Milei, disertará Laje y su co-equiper Nicolás Márquez, el cineasta Diego Recalde —que comenzó a sonar como posible candidato a diputado nacional— el influencer libertario Daniel Parisini, mejor conocido como Gordo Dan, el consultor trumpista Alex Bruesewitz, y un panel de apologética cristiana integrado por Rigoberto Hidalgo, Evelin Barroso y Gabriel Ballerini. Algunos de los títulos anunciados: “No odiamos lo suficiente a los periodistas (y yo soy uno)”, por Negre y Álex Busewitz; “Malvados: anatomía moral de la izquierda”, por Laje; “Peronismo: el kaiser de la Argentina”, por Recalde; “Roma no paga traidores”, por Márquez; y “El brazo armado”, por Dan.

La exposición de Milei está prevista para las 21 bajo el título “La construcción del milagro”. Lo acompañarán su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su asesor político, Santiago Caputo, en una foto que intentará volver a sellar la cohesión del vértice de poder libertario tras el convulsionado cierre de listas en la provincia de Buenos Aires. La presencia del “triángulo de hierro” en este tipo de actos tiene una dimensión que trasciende lo político: Karina funciona como garante doctrinaria de la pureza libertaria, y Caputo —corrido en las últimas semanas de la mesa política— como estratega del orden comunicacional. Ninguno de los dos suele hablar en público, pero su sola aparición valida la ortodoxia.

El evento también refuerza la línea “bibliográfica” del mileísmo. Con la feria del libro libertario organizada por Hojas del Sur —más de 50 autores nacionales e internacionales—, el oficialismo apuesta a construir una infraestructura cultural propia, donde el libro no es solo un producto: es un objeto político. En paralelo al universo streaming, a esa narrativa visual se suma la textual: slogans, panfletos y manuales que condensan una visión del mundo con enemigos claros —el feminismo, el ecologismo, el indigenismo, el periodismo, el globalismo— y un relato fundacional en disputa.

No es la primera vez que el oficialismo monta una puesta en escena con estas coordenadas. En 2024, ¡Viva la Derecha! Fest funcionó como ensayo general, con una estética de recital de rock, insultos a periodistas desde el escenario, reivindicación de militares represores y denuncias contra la “agenda climática” y la “ideología de género”. Muchos de los protagonistas de aquel acto —Laje, Márquez, Negre— repiten en esta edición, ahora con el respaldo institucional del Presidente.

Es que la provocación no es un efecto colateral: es el método. El marketing libertario no apela al consenso, sino a la confrontación. La retórica de la batalla cultural cumple una doble función: blindar al núcleo duro y distraer del frente económico. El uso de la estética beligerante —gráficas incendiarias, consignas anti-periodistas, títulos cargados de odio— apunta a estimular emocionalmente a un electorado que corre peligro de desencantarse, que encuentra en estos eventos una forma de catarsis identitaria.

En este contexto, Milei no busca ampliar, sino reafirmar. Desde lo comunicacional, opera con un código cerrado: no le habla al conjunto, sino a los propios. No casualmente, los organizadores decidieron otorgar entradas sin costo a integrantes de las Fuerzas Armadas, personal de seguridad y excombatientes de Malvinas. “La entrada libre es un reconocimiento para quienes protegen nuestra soberanía y resguardan nuestras vidas y bienes”, justificó Laje en declaraciones a Neura. El gesto proyecta una estética de orden y pertenencia, y buca consolidar el vínculo entre el mileísmo y las fuerzas del orden, cuya reivindicación no es solo simbólica sino ideológica.

En ese sentido, la elección de Córdoba como sede tampoco es inocente. Bastión electoral de Milei y provincia históricamente refractaria al kirchnerismo, “La Docta” simboliza una alianza sociopolítica entre capas medias conservadoras, tradición industrial y autonomía provincial. Pero también es, hoy, una de las zonas más golpeadas por el modelo económico libertario. Según datos del Indec, el desempleo en el Gran Córdoba alcanzó el 9,2% en el primer trimestre de 2025, con un salto de 1,2 puntos respecto del mismo período del año anterior. Sectores como el autopartismo, la metalurgia y la petroquímica muestran caídas de hasta 40% en su capacidad instalada. El “milagro argentino” del que hablará Milei se escenifica, paradójicamente, en uno de los territorios donde más se lo cuestiona por sus efectos materiales.

La Derecha Fest funciona así como una operación de blindaje político, ideológico y estético. Un dispositivo de afirmación simbólica y construcción de sentido para un gobierno que encuentra en la provocación su principal anclaje emocional. Una fiesta militante que no oculta sus intenciones: disputar el sentido común desde la cultura, reforzar la identidad libertaria desde la narrativa épica, y convertir cada acto en una trinchera desde donde gritar que la casta, la prensa y la izquierda tienen motivos para “temer”.

