El peronismo define gracias a una prórroga judicial las listas de candidatos en el conurbano

El peronismo bonaerense cerró a la fuerza la unidad electoral el domingo a la madrugada pero consiguió tiempo suplementario para terminar de definir los candidatos a concejales en el territorio más complicado: los municipios del conurbano. La Justicia Electoral otorgó una prórroga hasta este lunes a las 14 para que todos los frentes confirmen sus postulantes a lo largo y ancho de la provincia –que abarca 135 partidos– pero el morbo principal está en Fuerza Patria, que gobierna la mayor parte de las intendencias más populosas que rodean la Ciudad de Buenos Aires.

“No está nada dicho”, apuntó un funcionario provincial atento a los detalles técnicos vinculados a las elecciones. El cierre está lejos de ser amoroso. “La descomposición es total”, señaló otra voz en el peronismo. “No hay conducción, no hay orden, no hay confianza y no hay un futuro más o menos en sintonía”, dijo otro miembro del gabinete de Axel Kicillof. En las últimas horas hubo consultas, por ejemplo, de cuántos candidatos se tienen que dar de baja en una lista para que la Justicia Electoral desestime el total de la boleta y la discusión en ese territorio vuelva a fojas cero.

Ya el sábado a la noche un imprevisto corte de luz en la zona de la Legislatura le valió al peronismo la excusa para pedir una prórroga de dos horas. Se terminó cerrando la unidad cerca de las 2 de la madrugada. Propios dirigentes del peronismo señalaron con sorna una jugada sorpresiva del intendente de La Plata, Julio Alak, por haber “bajado la térmica”.

Hasta ahora trascendió de Fuerza Patria los nombres de los primeros candidatos en las ocho Secciones Electorales: la Primera, que corresponde al norte del conurbano, quedó para Gabriel Katopodis, ministro de Kicillof, y Malena Galmarini, pareja de Sergio Massa; en la Tercera, que corresponde al sur del conurbano, irá Verónica Magario, vicegobernadora, secundada por Facundo Tignanelli, de La Cámpora. A grandes rasgos la pulseada del conurbano la ganó el espacio de Kicillof, pero Máximo Kirchner ahora busca que sus dirigentes integren el resto de los lugares en esas listas, así como quieren aparecer en las boletas de todos los municipios.

“Katopodis y Magario son testimoniales, así que abajo van a quedar todos dirigentes de Máximo y de Massa”, señaló un operador que entendió que el cierre general habría favorecido al hijo de Cristina Kirchner. “Falta ver qué pasa hacia adentro de cada distrito”, remarcó un vocero que conoce la discusión en uno de los partidos más importantes. La lógica previa al cierre era que en los municipios gobernados por el peronismo el intendente iba a cederle espacio al resto de las tribus en las listas. De hecho se impuso la regla de firmas cruzadas para avalar los candidatos, pero la desconfianza aún continúa. Por algo, por ejemplo, Fernando Espinoza se postula como primer candidato testimonial en La Matanza para no ceder poder local. Aún se desconoce cuántos lugares les dejará allí a La Cámpora de Máximo Kirchner.

Una pelea más expuesta se vió en Morón, donde el intendente Lucas Ghi no acordó con el cristianismo referenciado en Martín Sabbatella. El jefe comunal está muy cerca de sellar una boleta corta con el Frente Renovador de Massa para la elección distrital. Hubo críticas hacia Sabbatella, de Nuevo Encuentro, que iría por su lado: “Rompe la unidad para favorecer a Milei”.

Disputas similares se vivían por estas horas en el resto de los distritos. La Primera Sección, la de mayor cantidad de electores, agrupa los municipios de Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. La Tercera Sección está compuesta por los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.

Según supo elDiarioAR, no es solo en el peronismo la discusión sigue abierta: también en Somos Buenos Aires, el espacio de centro que aglutina a disidentes radicales, peronistas y macristas. El espacio cerró el sábado con el intendente de Tigre, Julio Zamora, al frente de la Primera, y el radical Pablo Domenichini, recorte de la Universidad Nacional Guillermo Brown, en la Tercera. Pero la pelea está en las secciones Quinta y Sexta y generaba rispideces entre los radicales y Emilio Monzó y Margarita Stolbizer, que amenazan con romper.

La prórroga de la Justicia Electoral hasta este lunes a las 14 fue cuestionada por la oposición de La Libertad Avanza. “Nosotros no pedimos ninguna prórroga y ayer a la noche ya teníamos todo presentado”, apuntaron en un comunicado el domingo por la tarde firmado en conjunto con el PRO. “Es una vergüenza lo del peronismo”, acusaron.

Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en la provincia y ahora socio de Cristian Ritondo, escribió en X: “La Junta Electoral bonaerense justo se quedó sin luz cuando en el kirchnerismo no logran ponerse de acuerdo, ni siquiera con el nuevo nombre de su tribu. A pesar de esto, nosotros teníamos perfectamente ordenadas y debidamente cargadas nuestras 135 listas”.

