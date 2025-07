Montenegro volvió a apuntar contra los trapitos y acusó a uno de querer extorsionar a los vecinos

A pocas horas de haberse confirmado como primer candidato a senador provincial por la lista de unidad entre La Libertad Avanza y el PRO en la Quinta Sección electoral, Guillermo Montenegro, intendente de General Pueryrredón, volvió a agitar sus redes con un mensaje directo contra los cuidacoches. Este domingo publicó un nuevo video de la Patrulla Municipal en acción, en el que se observa a un agente increpando a un “trapito” por presunta extorsión a vecinos.

En las imágenes aparece Daniel Omar Martínez, subsecretario de Articulación en Seguridad y también candidato a concejal por el espacio libertario, mostrando una botella de plástico que, según afirma, contenía combustible. “Nafta súper”, dice frente a cámara, antes de interpelar al cuidacoches que portaba el envase: “¿Usted, caballero, de dónde es?”.

El hombre apenas alcanza a mostrar sus documentos cuando lo increpan: “Esta situación no se debe realizar en el marco de nuestra ciudad. Con su mano agarre el trapo y tírelo al piso, por favor”. “Yo estoy trabajando”, responde el cuidacoches. La réplica es automática: “No, esto no es un trabajo”.

Montenegro difundió el material con una leyenda tajante: “¿Qué puede estar haciendo un trapito con una botella de nafta más que extorsionar a la gente?”.

El episodio se suma a una seguidilla de intervenciones públicas del jefe comunal marplatense en tono de campaña, y al endurecimiento del discurso de seguridad que su gestión promueve desde hace meses. En esa línea, el sábado por la noche, el propio intendente había dejado claro que no piensa asumir su candidatura como un mero gesto simbólico: “Podría jugarme a la cómoda y ser testimonial, sin mover un dedo y quedarme tranquilo en la banca de intendente hasta 2027. Pero voy a estar donde me lo demandan las circunstancias, donde más me necesiten y donde más pueda empujar con tal de que todos los que bancan delincuentes sean, por fin, destruidos”.

Una política sostenida

No es la primera vez que Montenegro apunta contra los cuidacoches o las personas en situación de calle. Desde el inicio de su segundo mandato, su gobierno implementó una serie de operativos coordinados por la Patrulla Municipal para “ordenar el espacio público”, especialmente en zonas céntricas y costeras. En enero, en plena temporada de verano, circularon numerosos videos donde funcionarios municipales increpaban a cuidacoches con un discurso casi calcado al de las últimas intervenciones: “esto no es un trabajo” y “no está permitido en nuestra ciudad”.

En paralelo, distintas organizaciones sociales y de derechos humanos cuestionaron el carácter estigmatizante de estos procedimientos, señalando que criminalizan la pobreza y no ofrecen alternativas reales de inclusión. Desde el Colectivo Faro de la Memoria, por ejemplo, se denunció públicamente que “la gestión de Montenegro viene desplegando una política de limpieza social que lejos está de resolver el problema del trabajo informal o la situación de calle, y que más bien lo desplaza y lo invisibiliza”.

Uno de los episodios más polémicos se dio en febrero pasado, cuando inspectores de la Patrulla Municipal desarmaron una precaria carpa en la que dormía un hombre sin techo cerca del centro. La situación fue registrada en video por vecinos y generó un fuerte repudio en redes sociales, aunque desde el Ejecutivo municipal defendieron el procedimiento como parte de los operativos de “recuperación del espacio público”.

Con el respaldo creciente de sectores alineados con Javier Milei, Montenegro parece haber endurecido su discurso y sus políticas, con un enfoque centrado en el “orden” como bandera. La inclusión de funcionarios como Daniel Martínez en la lista de candidatos a concejales de La Libertad Avanza va en esa misma línea: mostrar una continuidad entre la gestión municipal y la estrategia electoral libertaria.

