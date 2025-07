El Garrahan denunció a Julia Mengolini por transmitir en vivo desde el hospital el jueves pasado

El Hospital Garrahan confirmó este lunes que presentó una denuncia formal ante la Justicia contra la radio Futuröck, ratificando así las acusaciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, por la transmisión que la emisora realizó desde el ingreso del establecimiento el pasado 17 de julio, en el marco de una jornada de lucha en defensa de le emblemática institución pediátrica.

El hospital acusó a la radio de vulnerar la privacidad de niños y familias, generar ruidos molestos y entorpecer la dinámica habitual del centro de salud. Además, confirmaron que “montaron una radio a la red eléctrica del hospital” sin autorización.

El comunicado también reveló un dato clave: la transmisión se realizó “a pesar de que el hospital ya había solicitado a las autoridades de la radio que se abstuvieran de hacerlo”, lo que agrava la situación.

El ministro de Salud, Mario Lugones, se hizo eco de comunicado del hospital: “El Hospital Garrahan denunció a la emisora Futurock, incluida su conductora Julia Mengolini, por haber instalado, sin autorización, una radio abierta en el ingreso del Hospital que afectó su normal funcionamiento”.

“Vulneraron la privacidad de los niños, de sus familias y del personal de salud, se generaron ruidos molestos, se entorpeció la dinámica habitual del hospital y encima se montaron clandestinamente a la luz del hospital poniendo en riesgo la red eléctrica del establecimiento. Uno creería que la ”justicia social“ empieza por no poner en riesgo la vida de los niños. Pacientes pediátricos de diferentes patologías, familias angustiadas y equipos de salud en pleno trabajo no pueden ser expuestos a estas situaciones que son completamente ajenas a la atención. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, sostuvo.

La denuncia del hospital se conoce luego de que el vocero Manuel Adorni adelantara la medida el pasado jueves y sentenciara: “Nada ni nadie puede anteponerse al cuidado de los pacientes”.

Por su parte, la periodista Julia Mengolini había justificado la transmisión desde el lugar como una forma de apoyar la “jornada de lucha” de los trabajadores en “defensa de la salud pública”.

Desde la radio, comunicaron el pasado 18 de julio, un día después de la transmisión: “Respetuosamente Ministro, le pedimos que tenga sumo cuidado con estas falsas acusaciones. Somos un medio de cominicación con 10 años de trayectoria. Como los demás medios, estamos amparados por nuestra Constitución Nacional para realizar nuestro trabajo, que es informar. Hicimos lo mismo, en el mismo lugar, que otra emisora amiga, @radioconvos899”.

“Esta acusación amedrenta y difama, pero lo que mas duele es constatar que su gestión se dedica a perseguir antes que a curar, a injuriar antes que a cuidar la salud de los argentinos, a mentir antes que a pagar sueldos dignos a los médicos. Tengo mucho cuidado Ministro, usted maneja un área vinculada a vida de las personas. No tiene derecho a jugar con ellas, y sí la obligación moral, y legal, de protegerlas”, añadieron.

“Aunque no le guste seguiremos informando junto a los medicos, enfermos y personal del sistema público el desguace mortal que realiza su gestión. Dedíquese a gestionar, y hagalo rápido, porque según anunció su gobierno, además de sus actuales tareas, ahora deberá absorber las funciones del Instituto Nacional del Cáncer, al que ya le quitaron el 61% del presupuesto desde el incio de la gestión del Presidente Milei. No juegue con la vida y la salud de los argentinos, ni oculte sus problemas de gestión con ataques a medios y periodistas, porque eso, Ministro Lugones, no tiene remedio”, concluyeron.

A su vez, los médicos residentes del Garrahan señalaron en redes dirigiéndose a Lugones: “Lo que altera la tranquilidad del Hospital Garrahan no es una movilización ni un programa de radio, sino su gestión: sueldos congelados, migración de profesionales, desfinanciamiento y cierre de residencias nacionales. Si conociera el Hospital, sabría que esa entrada es exclusiva para el personal. Nuevamente lo invitamos a conocer el hospital pediatrico de referencia del país. Los médicos residentes decimos NO a la precarización laboral y a las becas. Exigimos una recomposición salarial acorde a nuestras tareas y políticas de salud pública a la altura de las necesidades del pueblo argentino”.

CRM con información de la agencia NA