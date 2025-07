Milei sobre las elecciones en PBA: “No dimensionan el monstruo que enfrentamos”

El presidente Javier Milei se expresó en redes sociales sobre la elección bonaerense tras el cierre de listas. Pasado el mediodía, reposteó un mensaje de su partido con un discurso suyo en el que afirmaba que el 7 de septiembre “no se trata simplemente de un partido político contra otro, es un choque de modelos y dirección”. Y describe a la contienda como “el modelo de la casta contra el modelo de la libertad”, “es el partido del Estado contra el partido de quienes trabajan y prosperan por su propio esfuerzo”.

“Civilización o barbarie, libertad o servidumbre, todo esto y mucho más está en juego” afirmaba el mandatario en el video editado.

Además, en su cuenta de X escribió: “Cuando pasan cosas como las de anoche me pregunto que pensarán los imbéciles que acusan de violentar a la República porque los modales no son de su agrado. No dimensionan el monstruo que enfrentamos . De hecho, el monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patas. VLLC!”

Antes, había reposteado una publicación del armador libertario en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, en la que hacía referencia al corte de luz que habilitó la postergación del cierre oficial de presentaciones para el lunes, y que vinculó a “las mismas y lamentables viejas maniobras de siempre”.

El cierre en el frente de La Libertad Avanza ocurrió temprano al caer la tarde del sábado: Karina Milei se mostró sonriente en La Plata con los amarillos Cristian Ritondo y Diego Santilli. También se los vió contento a Lule Menem y Sebastián Pareja. La imagen dejó expuesto al ausente: Santiago Caputo, que nunca apareció en las conversaciones, como tampoco sus dirigentes en las listas.

MP