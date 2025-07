Kicillof y Máximo tensionaron la unidad peronista hasta el final, y Karina Milei relegó a Santiago Caputo en favor del PRO

Faltaban apenas minutos para la medianoche de este sábado cuando un funcionario de Axel Kicillof fue lapidario: “Hace una hora que no hay diálogo”, dijo desde La Plata, epicentro del cierre de listas electorales para las próximas elecciones de la provincia de Buenos Aires. El mensaje revelaba la tensión que existió toda la jornada entre el gobernador y Máximo Kirchner para definir los candidatos de Fuerza Patria, principalmente los de la Primera y Tercera Sección -el norte y sur del conurbano-, además de los ediles en los municipios. Sergio Massa estuvo en la capital provincial, pero fue un misterio la ubicación del hijo de Cristina Kirchner -con arresto domiciliario en San José 1111, Capital Federal-.

El kilómetro 0 de la campaña por la Legislatura bonaerense y los concejos deliberantes en los 135 municipios fue a priori más dramático en el oficialismo provincial que en sus retadores. Revela que el pamperonismo ya comenzó a disputar la conducción del espacio de cara al 2027.

El cierre en el frente de La Libertad Avanza ocurrió temprano al caer la tarde: Karina Milei se mostró sonriente en La Plata con los amarillos Cristian Ritondo y Diego Santilli. También se los vió contento a Lule Menem y Sebastián Pareja. La imagen dejó expuesto al ausente: Santiago Caputo nunca apareció en las conversaciones, como tampoco sus dirigentes en las listas. Los libertarios inscribieron a algunos intendentes en funciones, lo que daría la sensación de que son testimoniales, y sorprendieron con un excomisario macrista para disputar el bastión peronista del sur conurbano.

Más ordenado se mostró también al final Somos Buenos Aires, la tercera vía armada entre los disidentes del radicalismo, el peronismo y el macrismo. ¿Nace un nuevo Juntos por el Cambio?

En los hechos, la elección del próximo 7 de septiembre son ocho elecciones en simultáneo, porque cada sección vota cargos distintos. La Primera (norte del conurbano), Cuarta (oeste provincial), Quinta (que abarca la costa atlántica) y Séptima (el centro de PBA) renuevan sus senadores en la Legislatura. La Segunda (norte provincial), Tercera (sur del conurbano), Sexta (sur provincial) y Octava (La Plata) eligen a sus diputados. A su vez, cada partido renueva a la mitad de sus concejales y consejeros escolares.

Kicillof, Máximo y Massa, sin foto de unidad

Fuerza Patria tenía unidad de palabra anoche pasada la medianoche pero Kicillof y Máximo no pudieron mostrarse juntos. Tampoco quisieron hacerlo durante las jornadas previas, donde llegó a haber peleas a gritos. Al filo de la 1 de la madrugada del domingo era aún un misterio los nombres de los principales candidatos y se pidió una prórroga de dos horas a la Justicia Electoral.

Voces temprano recogidas por elDiarioAR indicaban que Gabriel Katopodis, ministro de Kicillof, para la Primera; y Verónica Magario, vicegobernadora, en la Tercera, significaba que la pulseada era para Kicillof. Pero hasta que no se destrabaran esos casilleros y las listas de los municipios donde el intendente es peronista (que no quería ceder lugares al resto de sus socios internos) no se iban a conocer públicamente ninguna lista.

“Hay acuerdo final”, comentó un operador pasada la medianoche. “Es un quilombo de la san puta”, dijo un funcionario de Kicillof. Al comienzo de la semana la proporción negociada por los tres socios era que el Movimiento Derecho al Futuro y La Cámpora se repartían casi la misma cantidad de lugares, y poco menos para el Frente Renovador.

