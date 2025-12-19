¿Qué es la Finalissima? El partido que enfrentará en 2026 a la Argentina de Leo Messi y a la selección española

Argentina y España pelearán el próximo 27 de marzo de 2026 por conquistar la Finalissima, un trofeo conocido anteriormente como Copa Artemio Franchi y que históricamente enfrentó al campeón sudamericano (Conmebol) y al mejor equipo europeo (UEFA). Un partido que no siempre figuró en el calendario futbolístico y que no se ha celebrado de forma regular, ya que solo cuenta con tres precedentes.

El trofeo arrancó en 1985, bajo la nomenclatura de Copa Artemio Franchi. Ese primer partido se celebró en el estadio Parque de los Príncipes de París y se enfrentaron Francia y Uruguay. La selección francesa de Henri Michel sumó otra corona gracias a los goles de Dominique Rocheteau y José Touré.

En 1993 llegó el primer título albiceleste, que remontó el gol inicial en propia puerta de Néstor Craviotto. Esa edición, que se disputó en Mar de Plata, se resolvió en los penales y la celebraron jugadores como Diego Armando Maradona, Diego Pablo Simeone y Gabriel Batistuta.

Pero la conocida como Copa Artemio Franchi no tuvo continuidad. No se volvió a disputar y se recuperó en 2022, bajo el nombre de la Finalissima y con otra alegría para Argentina. Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala marcaron los goles del combinado dirigido por Lionel Scaloni, que no dio opción a Italia (0-3).

En 2026, será la cuarta vez que los campeones de la Eurocopa se enfrenten a sus homólogos sudamericanos, en un trofeo del que la Selección Argentina se adueñó en los últimos años. Es el equipo que lo consiguió más veces, en dos de tres intentos.

Finalissima en Qatar

Según confirmaron los organizadores, el encuentro entre Argentina y España se llevará a cabo el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha de Qatar, el mismo que recibió la final del pasado Mundial, donde la albiceleste se proclamó campeona en la tanda de penaltis, tras una agónica final frente Francia, que terminó con empate a tres en el tiempo reglamentario.

La Selección Argentina vuelve al escenario donde ganó la ansiada tercera estrella, aunque en esta ocasión se enfrentará a España, que llega en condición de campeona de Europa, además de número uno del ranking FIFA, precisamente por delante precisamente del combinado sudamericano.

El último duelo oficial entre ambas selecciones data de marzo de 2018, cuando se enfrentaron en un partido amistoso en Madrid con victoria para España por 6-1. En el histórico, se han visto las caras en 14 ocasiones con un balance igualado: seis victorias para cada equipo y dos empates. Un duelo que cuenta con otro atractivo añadido, un posible cara a cara entre Leo Messi y Lamine Yamal.