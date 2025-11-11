Ruido entre Adorni, Bullrich y Santilli: devuelven el Renaper a Interior horas después del traspaso a Seguridad

El Gobierno mostró en las últimas horas una nueva falta de orden interno para ajustar el organigrama en el gabinete. Trascendió que hubo “algunos errores en la redacción del decreto” que esta mañana de martes signficó el traspado a Seguridad del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y Migraciones, históricamente áreas del Ministerio del Interior, así como el futuro de Daniel Scioli al frente de Turismo.

Por la tarde el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aún tenía en mente la redefinición de la estructura oficializada esta madrugada en el Boletín Oficial, y en eso trabajaba junto a Santilli, minutos antes de su jura como funcionario libertario.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, el Poder Ejecutivo diseña un nuevo decreto para publicar con la intención de “subsanar” algunos traspasos. El más importante es el cambio del Renaper, que junto a la Dirección Nacional de Migraciones, figuran a partir de hoy bajo la órbita de Seguridad, aún comandada por Patricia Bullrich.

Pasado el mediodía se supo que la intención de la administración libertaria es que el Renaper vuelva a depender del Ministerio del Interior. Asimismo, hay intenciones de revisar el traspaso a la jefatura de Gabinete de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes que lidera Daniel Scioli aunque aún restan definiciones.

Los principales detalles serían discutidos por los flamantes funcionarios en las próximas horas, luego de que el exlegislador del PRO jure formalmente esta tarde en el Salón Blanco de Casa Rosada.

Por los pasillos de Balcarce 50 aseguran que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 793/2025, que informó de las modificaciones en la Ley de Ministerios, contempla errores por la urgencia de las designaciones. “En el apuro hay cosas que salieron mal disparadas”, confesó una fuente. “Teníamos que sacar sí o sí el decreto ayer porque sino no avanzábamos y por cuestiones burocráticas y un tema de firmas debíamos hacerlo, pero quedaron cosas sin hablar y algunas otras mal definidas”, argumentó un funcionario.

El nueva tándem federal tiene previsto sentarse a reestructurar las áreas. Sin embargo, ratifican el desprendimiento de Migraciones que lo absorberá la cartera que, a partir del próximo 10 de diciembre, liderará Alejandra Monteoliva, del riñón de Bullrich.

Con información de agencia NA

MC