Milei le quita atribuciones a Santilli y le traspasa el control migratorio y el Renaper a Seguridad

El Gobierno oficializó hoy, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 793/2025, una serie de modificaciones a la Ley de Ministerios que le quita atribuciones al ministerio del Interior, desde hoy a cargo de Diego Santilli: el traspaso del control migratorio y el Renaper pasan a Seguridad, en tanto la comunicación y las áreas de turismo, ambiente y deportes quedarán bajo el esquema de la jefatura de Gabinete, ahora a cargo de Manuel Adorni.

El decreto establece que será el Ministerio de Seguridad Nacional el encargado de gestionar las políticas de migración e inmigración, así como el control tutelar de la Dirección Nacional de Migraciones y del Registro Nacional de las Personas, roles previamente asignados al Ministerio del Interior.

Entre los considerandos se argumenta que las modificaciones resultan “impostergables para la gestión de gobierno” y que buscan optimizar y dotar de mayor eficiencia a la administración nacional. Aún no se definió quién será el nombre reemplazante de Patricia Bullrich cuando asuma en el Senado, pero está muy cerca de definirse el ascenso de Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad.

El decreto también determina que toda referencia normativa sobre migraciones previamente dirigida al Ministerio del Interior deberá entenderse atribuida ahora al Ministerio de Seguridad Nacional, y deroga disposiciones previas que resultan incompatibles con la nueva estructura.

Por otro lado, la decisión administrativa establece la transferencia de créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes y personal correspondientes a la Secretaría de Comunicación y Medios a la Jefatura de Gabinete.

Según la norma publicada en el Boletín Oficial, la Jefatura de Gabinete asumirá además nuevas funciones en materia de turismo, ambiente y deportes, funciones que hasta la fecha se hallaban bajo la órbita del Ministerio del Interior. Allí está como referente Daniel Scioli, quien llegó a la gestión libertaria de la mano de Guillermo Francos y ahora continuará en las filas del gobierno bajo el mando de Adorni, a su vez comandado por Karina Milei.

