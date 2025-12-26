Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: continuará internada y bajo tratamiento antibiótico

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner continuará internada en el Sanatorio Otamendi, de acuerdo con el último parte médico difundido este viernes.

Según el informe, la ex mandataria se encuentra con drenaje peritoneal y bajo tratamiento antibiótico, en el marco de la evolución posterior a la cirugía a la que fue sometida por un cuadro de apendicitis con peritonitis.

Desde el centro de salud no se informaron, por el momento, plazos de alta médica ni cambios en su estado clínico.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, sostuvo el parte.

El informe firmado por la doctora Marisa Lanfranconi indicó que la ex jefa de Estado “continua con dieta líquida, sin poder progresar hasta el momento a sólidos”. “Por el momento, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación del estado de íleo”, expresó la médica.

Por el momento, no se conoce una fecha posible de alta para Cristina Fernández de Kirchner, quien fue ingresada el sábado último al Sanatorio Otamendi, y mañana cumplirá una semana internada.

Con información de la agencia NA