Cristina Kirchner evoluciona estable pero seguirá internada por un íleo posoperatorio

Cristina Fernández de Kirchner permanecerá internada en el Sanatorio Otamendi luego de que los médicos detectaran una complicación en el posoperatorio de la cirugía de urgencia a la que fue sometida por una apendicitis aguda con peritonitis localizada. Si bien la intervención fue exitosa, el último parte médico informó un cuadro compatible con íleo posoperatorio, una alteración transitoria del funcionamiento intestinal.

Según el informe firmado por la directora médica del establecimiento, Marina Lanfranconi, una tomografía computada de abdomen confirmó el diagnóstico. “Se implementaron las medidas de soporte correspondientes y se espera la resolución del cuadro”, señala el comunicado, que además indica que la paciente continúa bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal, sin registro de fiebre hasta el momento.

Por ese motivo, el equipo médico resolvió mantener la internación hasta que la evolución clínica permita el alta.

El traslado desde su domicilio

La ex mandataria fue trasladada de urgencia desde su departamento del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, luego de haber solicitado asistencia médica por intensos dolores abdominales. El personal de salud que la evaluó en su domicilio determinó que era necesario derivarla a un centro de mayor complejidad para realizar estudios complementarios.

Una vez ingresada al sanatorio, los médicos diagnosticaron el cuadro de apendicitis con peritonitis localizada y dispusieron su intervención quirúrgica inmediata, que se realizó durante la noche y sin complicaciones. En los primeros días posteriores a la operación, la evolución fue considerada “dentro de los parámetros esperables”, hasta que los controles detectaron signos compatibles con íleo posoperatorio.

Este tipo de cuadro se caracteriza por una parálisis transitoria del intestino tras una cirugía abdominal y suele requerir observación clínica, tratamiento de soporte y control permanente.

Parte médico y evolución

“El estado general es estable”, indicaron desde el sanatorio, al tiempo que remarcaron que la expresidenta no presenta fiebre ni signos de infección activa. El seguimiento incluye antibióticos por vía endovenosa y drenaje, mientras se monitorea la recuperación del tránsito intestinal.

El último parte fue difundido oficialmente por la institución médica y no establece, por el momento, una fecha estimada de alta.

Visitas y acompañamiento

Durante su internación, Cristina Kirchner permanece alojada en una habitación individual y recibió la visita de familiares directos. Entre ellos estuvo su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, según confirmaron fuentes cercanas al dirigente. Desde su entorno evitaron confirmar si su hija Florencia Kirchner también concurrió al sanatorio.

En tanto, en la puerta del Otamendi, ubicado sobre la calle Azcuénaga al 800, militantes y simpatizantes del kirchnerismo se concentraron con carteles y consignas de apoyo. La movilización prevista originalmente para el fin de semana en las inmediaciones del domicilio de la ex presidenta fue suspendida y redireccionada al centro de salud.

Antecedentes médicos

No es la primera vez que Cristina Fernández de Kirchner es atendida en el Sanatorio Otamendi. En 2021 fue intervenida quirúrgicamente allí por una histerectomía, en lo que había sido su última operación hasta el episodio actual.

A lo largo de los últimos años, también atravesó otras intervenciones médicas. En 2012, cuando ejercía la presidencia, fue operada por un tumor en la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral. Un año después, fue sometida a una cirugía para drenar una colección subdural crónica en el Hospital de la Fundación Favaloro.