Trump anuncia que EE.UU. atacó al ISIS en Nigeria por los asesinatos de cristianos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este jueves que su país lanzó un ataque “poderoso y mortal” contra campamentos del grupo terrorista Estados Islámmico (EI) en Nigeria que atacaron “cristianos inocentes”. “Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria”, publicó Trump en su red Truth Social.

En la comunicación, Trump expresa: “Previamente les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo”. Los bombardeos, dirigidos por el Departamento de Guerra, fueron “numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer”, describió Trump.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, manifestó su apoyo a los ataques de hoy, que requirieron el lanzamiento de una decena de misiles Tomahawk desde un navío de la Armada estadounidense desplegado en el Golfo de Guinea. Según el Comando de África de Estados Unidos (Africom) los ataque contra campamentos de supuestas milicias afiliadas el Estados Islámico (EI) provocaron “múltiples” víctimas en el estado de Sokoto, cerca de la frontera con Niger.

“El Comando de África de Estados Unidos trabaja con los socios regionales y nigerianos para aumentar la cooperación en contraterrorismo y en los esfuerzos contra las amenazas a vidas inocentes”, indicó en un comunicado el general Dagvin Anderson, comandante del Africom.

“El presidente fue claro el mes pasado: el asesinato de cristianos inocentes en Nigeria (y en otros lugares) debe terminar. @DeptofWar Siempre está listo, como lo descubrió ISIS esta noche, en Navidad. Más por venir... Agradecidos por el apoyo y la cooperación del Gobierno nigeriano. ¡Feliz Navidad!”, publicó Hegseth en X.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria informó también del ataque y aseguró que se trata de una operación en cooperación con EEUU. Esta cooperación, explicó, incluye intercambio de inteligencia y trabajo conjunto para atacar a grupos militantes. “Esto ha dado lugar a ataques de precisión contra objetivos terroristas en Nigeria mediante ataques aéreos en el noroeste”, declaró el ministerio en una publicación en X.

Aunque Nigeria es un país que se declara laico, tiene a la población repartida casi por igual entre cristianos y musulmanes. Durante los últimos años, los ataques terroristas contra la comunidad cristiana en el país han elevado la atención de la derecha estadounidense. Son numerosos los discursos y las alusiones a una supuesta persecución religiosa en el país. El Gobierno nigeriano, por su parte, niega que esto sea así y afirma que son ambas comunidades las que reciben ataques de grupos violentos.

En los últimos meses, el Gobierno del mandatario estadounidense ha buscado neutralizar las operaciones de ISIS, que directamente atacan a la comunidad cristiana de Nigeria, el país más poblado de África, y ordenó al Pentágono preparar planes para llevar a cabo ataques si Trump lo ordena. “Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá muchos más si continúa su masacre de cristianos”, finalizó el mandatario norteamericano en su mensaje de Truth Social.

Esta operación llega días después de otro ataque de EEUU contra el ISIS. En aquella ocasión, el lugar fue Siria, en un ataque motivado tras la muerte de dos soldados estadounidenses y un intérprete.

