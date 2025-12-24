Trump redobla su cruzada ideológica contra la UE y prohíbe a ciudadanos europeos viajar a EEUU por sus discursos contra el odio en internet

Donald Trump sigue coaccionando a Europa en su particular guerra cultural y en defensa de las grandes corporaciones tecnológicas. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha anunciado la prohibición de entrada a su país de cinco ciudadanos europeos por “coaccionar a plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir opiniones estadounidenses con las que discrepan”.

Entre los sancionados está el excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton, que fue impulsor de regulaciones para limitar la desinformación en plataformas como X, Meta y TikTok, según informó a la prensa un alto funcionario del Departamento de Estado. Además, también han sido sancionados Clare Melford, cofundadora del Índice Global de Desinformación; el activista británico Imran Ahmed, director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate, y a Josephine Ballon y a Anna-Lena von Hodenberg, responsables de la ONG alemana HateAid.

La Comisión Europea ha mostrado su “condena enérgica” ante la decisión de Estados Unidos de imponer restricciones de viaje a ciudadanos europeos. La institución europea responde que “la libertad de expresión es un derecho fundamental en Europa y un valor central compartido con los Estados Unidos en todo el mundo democrático”.

Además, la Comisión ha señalado que ha “solicitado aclaraciones a las autoridades estadounidenses y han advertido de que ”si es necesario, responderemos de manera rápida y decisiva para defender nuestra autonomía regulatoria contra medidas injustificadas“.

“Durante demasiado tiempo, ideólogos europeos han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a las plataformas estadounidenses y castigar las opiniones estadounidenses a las que se oponen. La administración Trump ya no tolerará estos atroces actos de censura extraterritorial”, argumenta Rubio.

En su defensa, la Comisión Europea argumenta que “la UE es un mercado único abierto y basado en reglas, con el derecho soberano de regular la actividad económica de acuerdo con nuestros valores democráticos y compromisos internacionales”. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha señalado que la medida de EEUU es “inaceptable entre aliados, socios y amigos”.

El castigo de EEUU llega tras la multa de 120 millones de euros que la Comisión Europea le impuso a la red social X por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo a la ley de servicios digitales comunitaria.

La Ley de Servicios Digitales (DSA) europea rige a las plataformas que actúan como intermediarios para los consumidores y los bienes, servicios y contenidos. Bajo esta normativa, las plataformas digitales están obligadas a facilitar la denuncia de contenidos, bienes o servicios ilícitos; ofrecer protección de las personas afectadas por el acoso y la intimidación en línea; dar transparencia en torno a la publicidad; prohibir determinados tipos de publicidad dirigida a menores o proporcionar mecanismos de reclamación fáciles de usar y gratuitos. A Breton se le considera el artífice de la DSA.

Desde su aprobación, esta normativa se ha convertido en un dolor de cabeza para las grandes tecnológicas estadounidenses. Junto a la norma de Mercados Digitales (DMA), Bruselas ha impuesto fuertes multas y ha investigado a las tecnológicas de EEUU, poco acostumbradas a la regulación de sus mercados. Así, la Comisión Europea sancionó a Apple y Meta con 500 y 200 millones de euros por vulnerar leyes digitales, además multó con 2.950 millones a Google por prácticas abusivas con la publicidad digital y le ha abierto una investigación por manipular los resultados de búsqueda de medios de comunicación, y también está haciendo indagaciones sobre Microsoft y Amazon por su posición de mercado de servicios en la nube o ha penalizado a X con 120 millones por incumplir las obligaciones de transparencia, entre otras.

“¿Ha vuelto la caza de brujas de McCarthy?”

Breton ha respondido a la sanción de EEUU en X: “¿Ha vuelto la caza de brujas de McCarthy? A modo de recordatorio: el 90% del Parlamento Europeo —nuestro órgano elegido democráticamente— y los 27 Estados miembros votaron unánimemente a favor de la DSA. A nuestros amigos estadounidenses: ”La censura no está donde ustedes creen que está“.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, también ha señalado que Francia “condena enérgicamente” las restricciones de visado. “La Ley de Servicios Digitales (DSA) se adoptó democráticamente en Europa para garantizar que lo que es ilegal fuera de línea también lo sea en línea. No tiene ningún alcance extraterritorial y no afecta en absoluto a Estados Unidos. Los pueblos de Europa son libres y soberanos y no pueden permitir que otros les impongan las reglas que rigen su espacio digital”, ha argumentado.

La nueva medida de EEUU es parte del pulso de la Administración de Trump para tratar de doblegar a la UE en sus posicionamientos alrededor de las empresas tecnológicas. Solo hace unas semanas, la Comisión Europea rebajó las normas de la Inteligencia Artificial ante la presión de Trump. Las prácticas de alto riesgo de la IA, como la creación de contenidos manipulados, tendrán una moratoria de 16 meses para que las empresas puedan adaptarse a las nuevas exigencias. Las ONG calificaron la nueva regulación como “el mayor retroceso de los derechos digitales fundamentales en la historia de la UE”. Parece que no ha sido suficiente.