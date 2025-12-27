Día mundial de la Preparación ante las Epidemias: ¿por qué se celebra el 27 de diciembre?

El Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias se conmemora cada 27 de diciembre, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para concientizar sobre la necesidad de estar preparados ante brotes epidémicos y pandemias que pueden tener un fuerte impacto sanitario, social y económico en todo el mundo.

La experiencia reciente de la pandemia del COVID-19 dejó en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de salud y la importancia de contar con estrategias de prevención, detección temprana y respuesta coordinada. La preparación ante las epidemias no solo implica infraestructura hospitalaria, sino también vigilancia epidemiológica, acceso equitativo a vacunas y medicamentos, capacitación del personal sanitario y comunicación clara con la población.

Este día busca promover el enfoque de “prevenir antes que curar”, destacando el valor de la inversión sostenida en salud pública. Detectar brotes a tiempo, fortalecer los sistemas de información y garantizar protocolos de actuación rápida permite reducir la mortalidad, evitar la saturación de los servicios de salud y minimizar el impacto social de las emergencias sanitarias.

La preparación ante epidemias también requiere cooperación internacional. Los virus y enfermedades no reconocen fronteras, por lo que el intercambio de información científica, el apoyo entre países y el fortalecimiento de organismos multilaterales resultan esenciales para enfrentar amenazas globales de manera eficaz.

Además, la fecha pone el foco en la necesidad de reducir las desigualdades en el acceso a la salud. Las comunidades más vulnerables suelen ser las más afectadas durante las crisis sanitarias, por lo que garantizar sistemas inclusivos y resilientes es clave para una respuesta equitativa.

Más allá de una conmemoración, el Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias es un llamado a la acción. Invertir en prevención, ciencia y salud pública no solo salva vidas, sino que fortalece a las sociedades frente a desafíos futuros, recordando que la preparación es una responsabilidad colectiva.

