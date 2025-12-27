Muere Perry Bamonte, guitarrista de The Cure, a los 65 años

Perry Bamonte, guitarrista de The Cure, murió a los 65 años el día de Navidad. Su fallecimiento fue confirmado por la propia banda, que publicó un comunicado en su web recordando que fue “una parte cálida y vital de la historia” del grupo.

“Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, que murió tras una breve enfermedad en su casa durante las fiestas de Navidad”, dice el comunicado.

Bamonte (Londres, 1960) se incorporó como miembro de pleno derecho de la banda de rock británica en 1990. Tocó la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado en álbumes emblemáticos de The Cure: Wish (1992), Wild Mood Swings (1996), Boodflowers (2000), Acoustic Hits (2001) y The Cure (2004). “Actuó en más de 400 conciertos durante 14 años”, recuerda la banda.

El guitarrista había sido parte del equipo de The Cure desde su gira de 1984. Bamonte fue asistente personal y técnico de Robert Smith, cantante y líder del grupo.

Bamonte dejó la banda en 2005, cuando Smith decidió que The Cure sería un trío, aunque se reincorporó en 2022 para ofrecer otros 90 conciertos. “Algunos de los mejores de la historia de la banda”, dice el comunicado. “Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su famila. Le echaremos mucho de menos”.

The Cure tenía previstos conciertos para 2026, siendo el primero de ellos el de Primavera Sound en junio. Las fechas, por ahora, siguen en pie.