Efemérides
Día Mundial de la Bondad: ¿por qué se celebra el 13 de noviembre?

  • Cada 13 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Bondad, una fecha que invita a reflexionar sobre el poder transformador de los actos solidarios, la empatía y la cooperación en tiempos marcados por la prisa y la indiferencia.

El Día Mundial de la Bondad se celebra cada 13 de noviembre con un objetivo simple pero profundo: promover la amabilidad como valor universal. La efeméride nació en 1998 por iniciativa del World Kindness Movement, una organización internacional que reúne a distintos países comprometidos con la construcción de comunidades más compasivas y empáticas.

La fecha no busca grandes gestos heroicos, sino recordar que la bondad cotidiana tiene un impacto real. Escuchar, agradecer, ofrecer ayuda o simplemente tratar con respeto son acciones que, multiplicadas, generan vínculos más humanos y entornos más saludables. En un contexto global atravesado por la violencia, la polarización y el estrés, la bondad se resignifica como una forma de resistencia.

Distintos estudios en psicología social y neurociencia demuestran que los actos de amabilidad —dar, cooperar o reconocer al otro— activan zonas del cerebro vinculadas al bienestar y reducen el estrés. Ser bondadoso no solo beneficia a quien recibe, sino también a quien ofrece. Por eso, en los últimos años, muchas escuelas, empresas y gobiernos incorporaron esta fecha a sus calendarios institucionales como parte de sus programas de bienestar emocional y convivencia.

En Argentina, diversas organizaciones y colectivos sociales aprovechan el 13 de noviembre para difundir campañas solidarias, promover voluntariados y reconocer el trabajo de quienes sostienen redes de ayuda comunitaria. La fecha también se celebra en redes sociales, donde miles de personas comparten historias e iniciativas bajo el lema #WorldKindnessDay.

Más allá de una efeméride simbólica, el Día Mundial de la Bondad recuerda que cada persona puede marcar una diferencia. Un saludo, una palabra amable o un gesto de empatía pueden tener más alcance del que imaginamos. En definitiva, la bondad no cambia el mundo de una vez, pero sí lo mejora un poco cada día.

