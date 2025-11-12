El Congreso de EEUU difunde un mail en el que Epstein revela que Trump “pasó horas” en su casa con una de las víctimas

Donald Trump sabía más de lo que cuenta. Al menos eso se desprende de la nueva nueva serie de correos electrónicos difundidos por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Según estos mensajes, Jeffrey Epstein escribió que Donald Trump sabía de los delitos del fallecido financiero y depredador sexual. En los tres correos electrónicos publicados, Epstein le dijo a su cómplice, Ghislaine Maxwell, que Trump “pasó horas” en su casa con una de sus víctimas.

En otros dos correos electrónicos dirigidos al escritor Michael Wolff, Epstein escribió que “por supuesto que sabía de las chicas”, refiriéndose al ahora presidente.

Según los mensajes, Epstein también le pidió consejo a Wolff sobre cómo debía manejar la conversación de Trump sobre su amistad en una entrevista con la CNN.

“Creo que deberías dejar que se hunda solo”, escribe Wolff: “Si dice que no estuvo en el avión ni en la casa, eso te da una valiosa ventaja. Puedes perjudicarlo de una manera que potencialmente te beneficie, o, si realmente parece que puede ganar, podrías salvarlo y generar una deuda”.

En un comunicado, el miembro de mayor rango del Comité de la Cámara, el congresista demócrata Robert Garcia, declaró: “Cuanto más intenta Donald Trump encubrir los archivos de Epstein, más descubrimos. Estos últimos correos electrónicos y correspondencia plantean serias dudas sobre qué más oculta la Casa Blanca y la naturaleza de la relación entre Epstein y el presidente”.

El caso Epstein se reaviva a medida que la Cámara de Representantes vuelve después de casi dos meses de letargo para votar el paquete legislativo para reabrir el gobierno federal y Mike Johnson habilite por fin a la congresista demócrata electa por Texas Adelita Grijalva.

Grijalva aportará la firma número 218 necesaria para forzar una votación en la Cámara con el fin de divulgar la totalidad de los archivos de la investigación sobre Epstein.