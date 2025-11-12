Diego Santilli se reunió con Frigerio y apuntó contra Axel Kicillof: “No me voy a reunir porque no firmó el Pacto de Mayo”

El ministro del Interior, Diego Santilli, visitó este miércoles al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para tratar el proyecto de Presupuesto 2026 y los reclamos de la provincia, y criticó además al mandatario bonaerense, Axel Kicillof, con quien diho que no se reunirá porque “no firmó el Pacto de Mayo” y tiene “una doble personalidad”.

“Hay que ser coherentes y no tener doble personalidad. Voy a estar visitando a todos los que firmaron el Pacto de Mayo, él no participó, no adhirió al RIGI, no adhirió a la Ley de Reiterancia para terminar con la puerta giratoria, no adhirió a la Ley Antimafia. ¿Acaso le tiene que pedir permiso a Cristina Kirchner?”, sostuvo Santilli en una conferencia de prensa posterior tras la reunión.

Su agenda continuará este jueves cuando reciba en Casa Rosada al mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, para avanzar en los consensos para que se apruebe el Presupuesto 2026 en el Congreso.

El viernes, en tanto, viajará a Mendoza para encontrarse con el gobernador Alfredo Cornejo y, al día siguiente, se trasladará a Neuquén para hacer lo propio con Rolando Figueroa.

Con información de Noticias Argentinas

JIB