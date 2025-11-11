Hallaron el cuerpo de Débora Bulacio en Necochea y apuntan a su pareja por el femicidio

El cuerpo de Débora Bulacio, la mujer que había desaparecido en la ciudad balnearia de Necochea, fue hallado en la zona conocida como “Lago de los Cisnes” y la Justicia acusa a su novio por el femicidio.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad ubican a su novio que arrastraba una bolsa negra hacia la zona durante la madrugada del domingo.

El cadáver presenta golpes. El fiscal que investiga el femicidio, Walter Pierrestegui, afirmó que la autopsia se realizará a las 17:00 y sostuvo que “el cuerpo de la víctima estaba vestido y enterrado”.

Pierrestegui dialogó con la prensa y resaltó que el detenido “fue indagado” por el crimen de la damnificada.

La víctima de 39 años estaba extraviada desde el sábado 8 de noviembre cuando concurrió a un camping junto al detenido.

