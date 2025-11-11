eldiario.es
Argentina España
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Estaba desaparecida desde el sábado

Hallaron el cuerpo de Débora Bulacio en Necochea y apuntan a su pareja por el femicidio

  • Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad ubican a su novio que arrastraba una bolsa negra hacia la zona durante la madrugada del domingo.

La Policía encontró en un lago el cuerpo de Débora Bulacio, la mujer desaparecida en la ciudad balnearia de Necochea.
La Policía encontró en un lago el cuerpo de Débora Bulacio, la mujer desaparecida en la ciudad balnearia de Necochea. NA

elDiarioAR

11 de noviembre de 2025 15:39 h

0

El cuerpo de Débora Bulacio, la mujer que había desaparecido en la ciudad balnearia de Necochea, fue hallado en la zona conocida como “Lago de los Cisnes” y la Justicia acusa a su novio por el femicidio.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad ubican a su novio que arrastraba una bolsa negra hacia la zona durante la madrugada del domingo.

El cadáver presenta golpes. El fiscal que investiga el femicidio, Walter Pierrestegui, afirmó que la autopsia se realizará a las 17:00 y sostuvo que “el cuerpo de la víctima estaba vestido y enterrado”.

Pierrestegui dialogó con la prensa y resaltó que el detenido “fue indagado” por el crimen de la damnificada.

La víctima de 39 años estaba extraviada desde el sábado 8 de noviembre cuando concurrió a un camping junto al detenido.

Con información de la agencia NA

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats