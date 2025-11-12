Declararon Emerenciano Sena y Marcela Acuña en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y proclamaron su inocencia

Emerenciano Sena, uno de los detenidos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, fue el primero de los acusados que declaró este miércoles en el juicio por jurados. Más tarde, lo hicieron su esposa Marcela Acuña y otros de los encubridores.

Declaración de Emerenciano

Emerenciano expuso en su testimonial sobre cómo era su vida como piquetero político y creador del barrio que llevaba su nombre antes de ser detenido.

Frente al tribunal y al jurado popular contó que creó el barrio en 2007 y recordó su infancia y su recorrido como líder. A su vez, se puso a llorar y manifestó: “Me acusan de algo que nunca cometí”.

El acusado sostuvo que se enteró de lo que había pasado con la víctima cuando estaba preso y que no tuvo posibilidad de defenderse.

A su vez, entre lágrimas, manifestó que cree que lo van a condenar por haber “construido el barrio Emerenciano”.

En su declaración volvió a instalar su inocencia y hasta habló de que las mujeres no tienen que ser víctimas de la violencia.

“Ojalá que haya justicia, la que corresponde. Yo no hice nada. Ni antes, durante, ni después hablé con alguien, no se por qué padezco esta situación”, manifestó.

También expresó que “no tendría que haber estado nunca preso” y hasta sumó el calvario que vive con la mirada de los demás: “Parecía el asesino más grande del mundo, pedían perpetua por mí, no sé basado en qué, pero pido que miren con perspectiva”.

“Es aberrante lo que pasó (con Cecilia), pero yo no tuve nada que ver con eso, y lo más feo, que no se lo deseo a nadie, es que te acusen de algo de lo que no te podes defender”, expresó.

En este sentido, remarcó: “Ojalá hubiese sabido lo que pasó, nunca en la vida defendí a alguien que haya cometido algún delito. Que el que lo haya hecho, que se haga cargo”.

Después de 40 minutos, Emerenciano concluyó su declaración y las partes no le hicieron preguntas.

Marcela Acuña: “Le pido perdón a todos, sobre todo a Emerenciano”

Pese a que las cámaras de seguridad de un vecino registraron la última imagen de Cecilia Strzyzowski ingresando a la casa de Marcela Acuña, la acusada se declaró “inocente” y culpó a los medios de comunicación y a la justicia de ensuciar a Emerenciano Sena y su familia para “negociar cargos políticos”, además, remarcó que nunca acusaría a su hijo de algo de lo que no está segura. Y agregó: “La sociedad ya cree que yo destripé a una persona”.

“Soy culpable de no haberme dado cuenta del estado de salud de mi hijo y no haber pensado en el daño que le generé a mucha gente. Le pido perdón a todos, sobre todo a Emerenciano. Silencié algo que no sé qué es lo que mierda ocurrió”, confesó.

Marcela Acuña, una de las principales acusadas, manifestó que le duele “mucho esto” y contó que le gustaba que Cecilia sea la pareja de su hijo César, hasta la pelea que tuvo con el joven sobre el casamiento. Además, confirmó que ya no está más en pareja con Emerenciano.

“Cecilia era una chica más de todas las que tenía César. Ella me gustaba porque era más grande y tenía el imaginario de que él iba a poder generar una relación más estable”, señaló.

“¿Como voy a odiar a una persona que apenas conocía?. Era una relación distante entre nosotras, pero nunca tuvimos ni una pelea”, sumó.

Acerca del matrimonio, contó cómo se enteró: “Fue por redes sociales que supe que se casaban y ahí sí tuve un intercambio de opiniones con César porque le dije que si lo hacía tenía que irse de la casa”.

Allí expuso que en la charla el joven acusado le dijo que no se quería divorciar, pero que si así volvía a vivir a la casa lo iba hacer: “Yo pagué el divorcio”.

Acuña también confirmó que los rasguños de su hijo César Sena en el cuello fueron por una pelea que tuvo con la víctima.

“El 2 de junio de 2023 al mediodía César se acercó a la obra y le pregunté por qué no vino temprano. Lo vi extraño y lo raro es que hacía calor y tenía una cuellera. Cuando lo abrazo veo que tenía rasguños y me comentó que tuvo una pelea con Cecilia”, explicó.

A su vez, contó lo que vio en la tarde de esa jornada en su vivienda: “En la casa hay una puerta que nunca se abre y ese día estaba semiabierta, algo que me pareció extraño porque nadie entraba. Miro, veo que estaba todo oscuro, entro a la primera habitación donde teníamos todas las cosas del merendero, voy al otro cuarto, observo por arriba porque tenía miedo de que haya alguien, y cuando voy a la última habitación vi un bulto, pero no era un cuerpo. Salí espantada”, relató.

Fabiana González: “Nunca pensé vivir esta tormenta”

Fabiana González, una de las encubridoras, fue la segunda de las acusadas que declaró en el juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, y de manera expuesta habló de su vida y manifestó la “culpan por algo” que no hizo.

“Hace dos años me culpan por algo que yo no hice, quiero estar con mis hijos. Si hay algún culpable, que lo pague”, expresó ante el tribunal y el jurado popular.

A su vez, señaló que aquel día fue a la casa, como era habitual, y que no vio sangre, ni limpió la casa.

“A Marcela le agradezco todo y Emerenciano fue muy agradecido”, dijo, tras lo cual aseveró: “Nunca pensé vivir esta tormenta”.

Griselda Reinoso contó que recibió amenazas

Griselda Reinoso, otra de las encubridoras, fue la tercera de las acusadas que declaró y dijo ser inocente, además de que, al responder preguntas aclaró sobre qué hizo en la tarde-noche del 2 de junio de 2023.

“Lo único que digo es que soy inocente de todo lo que se me acusa”, manifestó, tras lo cual aceptó preguntas de las partes y, al ser consultada sobre lo que hizo 2 de junio de 2023 a partir de las 17.00, indicó: “Fuimos a una cena con un vecino, el señor Ríos. Preparamos la comida y tomábamos alcohol, estaba junto con mi ex esposo (Melgarejo), mi hija y mi nieta”.

“Salí solo para ir al kiosco que queda dentro del terreno del señor Ríos. Estuvimos hasta las 12 de la noche, hicimos un video y nos sacamos fotos”, sumó y luego dijo: “En el campo de los Sena no vi nada, ni fuego. Conocía a Marcela y a Emerenciano de vista”.

Reinoso recordó que quedó detenida el 11 de junio cuando la Policía la buscó en la casa de su papá: “Me quedó en claro lo grande que era el caso cuando recibí amenazas en los celulares o las amenazas de las compañeras presas y de los policías”.

Qué dijo Melgarejo

Gustavo Melgarejo, otro de los acusados de encubrimiento, negó estar involucrado en el caso y recordó que en los días posteriores al hecho aparecieron César Sena y Gustavo Obregón pidiendo una pala.

“Después de la quemazón fueron César y Gustvo Obregón. Me pidieron una pala, fueron a buscarla y dijeron que iban a buscar tierra para las plantas. Se les dio la pala, seguí dándoles de comer a los animales. Después se fueron y no los volví a ver más”, contó.

Con información de NA.

IG