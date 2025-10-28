A más de dos años del femicidio de Cecilia Strzyzowski: comienza el juicio por el caso que desentrañó la política chaqueña

A más de dos años del femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que fue asesinada en Chaco en junio de 2023, el caso que desentrañó la política provincial llega a juicio por jurados donde el Clan Sena y sus encubridores serán juzgados. Se trata de una de las causas policiales más impactantes de la Argentina.

El 2 de junio de 2023 Cecilia fue hasta la casa de sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, donde se iba a encontrar con su esposo César Sena. Una cámara registró su ingreso, pero nunca su salida. Esa fue la última vez que se la vio con vida.

Aunque el cuerpo de la joven todavía no fue hallado, los investigadores creen que aquella tarde fue asesinada dentro de la vivienda, trasladaron su cuerpo hasta la chanchería familiar, la quemaron y luego espaciaron sus restos en distintas zonas del barrio Emerenciano.

Durante la pesquisa se fueron encontrando diversos elementos de importancia como, por ejemplo, el anillo de compromiso de la víctima, un dije, fotos y hasta 16 dentarios que, tras el análisis, se comprobó que pertenecen a Cecilia.

A su vez, otro de los puntos influyentes de la causa es que se descubrió un acta de divorcio firmado cuatro días después de contraer matrimonio. Aun así, tras las pericias se comprobó que la firma de separación por parte de la víctima era falsa.

Se supo que Acuña no aceptaba la relación de su hijo con Cecilia, por lo que creen que todo el plan estuvo ligado a deshacerse de ella.

Este caso generó una ruptura política sin precedentes en Chaco debido a que Emerenciano y su esposa Marcela eran líderes piqueteros reconocidos y ligados a Jorge Capitanich, quien por ese entonces gobernaba la provincia. El femicidio de Cecilia, que trascendió fronteras, provocó que el funcionario pierda las elecciones.

Actualmente el Clan Sena se encuentra detenido en cárceles de máxima seguridad y están a punto de ir, junto con los encubridores, a juicio por jurados.

En las primeras jornadas, que empiezan este martes 28 de octubre, se desarrollarán las selecciones de jurados populares, quienes serán los que dictaminen la culpabilidad o inocencia de los acusados, y recién a fines de esta semana se dará inicio al debate.

César, ex pareja de la víctima, está procesado por el delito de homicidio doblemente agravado en carácter de autor, mientras que sus padres, Emerenciano y Acuña, están imputados por ser partícipes primarios del homicidio doblemente agravado.

Mientras que, Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Fabiana González llegan a juicio por el delito de encubrimiento agravado.

La Agencia Noticias Argentinas se contactó en la previa con Gustavo Briend, abogado de la familia de la víctima, quien expresó estar contentos porque “por fin arranca” el juicio tan esperado.

Además, el defensor confirmó que Gloria Romero, mamá de Cecilia, estará presente en el debate en Resistencia: “Llegó el lunes, imaginate lo ansiosa que está”.