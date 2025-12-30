Israel prohibirá a Médicos Sin Fronteras y a una veintena más de ONG seguir operando en Gaza en 2026

El Gobierno israelí va a prohibir la actividad de más de una veintena de ONG que operan en Gaza, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), al considerar que esas organizaciones no cumplen con los requisitos exigidos por las autoridades hebreas, que habían pedido a las ONG internacionales facilitar la información personal de todos sus empleados en la Franja, en un nuevo intento de presionar y limitar su labor esencial después de dos años de genocidio.

El Ministerio de Asuntos de la Diáspora anunció este martes en un comunicado citado por la agencia Associated Press que unas 25 organizaciones ya no podrán operar en Gaza a partir de enero de 2026, después de que no entregaran información detallada sobre sus trabajadores, su financiación y sus operaciones en la Franja. Según el Ministerio, un 15% de las ONG que actualmente trabajan en Gaza no van a poder seguir haciéndolo, ya que sus permisos no van a ser renovados.

Según el Ministerio, “las revisiones de seguridad revelaron que empleados de ciertas organizaciones estaban involucrados en actividades terroristas... en particular, Médicos Sin Fronteras”. La Agencia EFE, citando el comunicado del Ministerio, señaló que algunos empleados de esa ONG estaban vinculados a organizaciones islamistas palestinas “como la Yihad Islámica y Hamas”; además, MSF “no proporcionó información completa sobre la identidad y las funciones” de las personas supuestamente vinculadas con esos grupos palestinos considerados terroristas por Israel.

En una primera reacción a la decisión de Israel, Médicos Sin Fronteras dijo que “se toma muy en serio las acusaciones de que su personal está vinculado a grupos armados”. “Como hemos dicho con anterioridad, MSF nunca contrataría a sabiendas a personas que participaran en actividades militares. Cualquier empleado que participara en actividades militares supondría un peligro para nuestro personal y nuestros pacientes. Hacer públicas tales acusaciones sin pruebas fundamentadas pone en peligro al personal humanitario y socava la labor médica que salva vidas”, afirmó.

Además, la organización lamentó que si no cuenta con el permiso para operar en los territorios palestinos a partir del 1 de enero de 2026, tendrá que cesar sus operaciones en un plazo de 60 días. “Esto impediría efectivamente a MSF operar en Gaza, donde prestamos apoyo a una de cada cinco camas de hospital y a uno de cada tres partos, lo que supondría privar de asistencia médica vital a cientos de miles de personas. Si se impide a MSF trabajar en Gaza, se privará a cientos de miles de palestinos del acceso a la atención médica”, alertó.

El periódico israelí Haaretz eleva el número de las ONG que van a ser vetadas hasta 37 e incluye a Oxfam y ActionAid, adermás de MSF.

Por su parte, el organismo del Ejército israelí que supervisa la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza, COGAT, aseguró que el volumen de la asistencia no se verá afectado porque las ONG que fueron vetadas sólo representan alrededor del 1% de la ayuda que accede actualmente al enclave costero. Agregó que más de 4.000 camiones de suministros seguirán entrando a Gaza cada semana, a través de Naciones Unidas, países donantes y el sector privado, así como unas 20 ONG internacionales, que no nombró.

Según el organismo militar, “el proceso de registro [de las ONG] tiene como objetivo evitar la explotación de la ayuda por parte de Hamas, que en el pasado operó bajo la cobertura de ciertas organizaciones internacionales, consciente o inconscientemente”. COGAT insinuó que “la negativa de las organizaciones de operar con transparencia y a cooperar con los controles requeridos no es técnica ni incidental, sino que plantea una genuina preocupación por la naturaleza de sus actividades y las entidades con las que operan”.