Año Nuevo: ¿por qué es celebrado cada 1 de enero?

Cada fin de diciembre, millones de personas en distintos países se reúnen para cerrar un ciclo y abrir otro. La celebración del Año Nuevo, asociada a balances personales y expectativas futuras, tiene un origen histórico preciso que explica por qué el cambio de año ocurre la noche del 31 de diciembre.

En el mundo occidental, el punto de partida es el calendario gregoriano, instaurado en 1582 por el papa Gregorio XIII. Con esa reforma, el 1° de enero quedó fijado como el primer día del año en el calendario moderno, en reemplazo del calendario juliano, que acumulaba un desfase astronómico.

Sin embargo, la elección de enero como inicio del año es anterior. En la antigua Roma, el calendario originalmente comenzaba en marzo, pero en el 47 a.C., durante el gobierno de Julio César, el año pasó a iniciarse el 1° de enero. La decisión estuvo ligada a la organización política: era en ese mes cuando asumían los cónsules, máximas autoridades del Estado romano.

Enero, además, estaba consagrado al dios Jano, divinidad de las puertas, los pasajes y los comienzos, representado con dos rostros: uno que mira hacia el pasado y otro hacia el futuro. Ese simbolismo sigue vigente en la manera en que se vive la llegada de un nuevo año.

Aunque la celebración es casi global, no todas las culturas comparten el mismo calendario. En el caso del Año Nuevo chino, por ejemplo, la fecha varía cada año porque se rige por un calendario lunar. En 2023, las celebraciones comenzaron el 22 de enero y se extendieron hasta el 5 de febrero.

Más allá de las diferencias culturales, la llegada del Año Nuevo conserva un sentido común: marcar un cierre y un comienzo. Un momento de celebración, pero también de reflexión, que se repite desde hace siglos con distintas formas y significados, y que sigue organizando el tiempo social en gran parte del mundo.