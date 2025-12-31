Alerta por depósitos erróneos: acreditaron casi $700 mil en cuentas sueldo y advierten que serán descontados

Usuarios del Banco Nación detectaron en las últimas horas un movimiento inesperado de casi $700.000 en sus cuentas sueldo. El dinero apareció acreditado bajo el concepto “rendición en pesos”, lo que generó sorpresa y, en un primer momento, expectativa entre quienes lo recibieron. Sin embargo, poco después comenzó a circular la advertencia de que se trató de un error del banco y el monto será revertido.

Según mensajes que se viralizaron entre clientes de la entidad, el aviso llegó a través de comunicaciones internas y capturas de pantalla compartidas en redes sociales. “Mensaje importante cobro de haberes. Se informa que hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82, ítem descrito como ‘rendición en pesos’. Por favor no lo utilicen porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan”, señala uno de los textos que circuló con rapidez.

La situación generó confusión y múltiples consultas en sucursales y canales de atención del Banco Nación, donde se indicó que el depósito no corresponde a un bono ni a un pago extraordinario, sino a una acreditación errónea que será corregida en los próximos días mediante el descuento automático del monto.

El episodio también tuvo repercusión política. El diputado nacional Esteban Paulón ironizó sobre lo ocurrido en su cuenta de X: “Parece que el Banco Nación está tan ocupado en acelerar la implementación de la inocencia fiscal que repartió por error un bono de $700 mil. Para quienes pensaron que era una buena de parte del gobierno, no”, escribió.

Hasta el momento, desde la entidad no informaron cuántas cuentas fueron alcanzadas por el error ni precisaron el origen administrativo de la acreditación. La recomendación oficial es no utilizar el dinero, ya que el reintegro será efectuado de manera automática y podría generar saldos negativos en caso de haber sido gastado.