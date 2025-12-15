Estudiantes le ganó por penales a Racing en una final apasionante y es el nuevo campeón del fútbol argentino

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Racing por penales (5-4) en Santiago del Estero, luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario. El conjunto que dirige Eduardo Domínguez se impuso en una dramática definición luego de empezar en desventaja en la serie.

El partido no ofreció demasiados atractivos para el público hasta los 10 minutos finales, cuando Maravilla Martínez estableció el 1-0 para la Academia con un golazo. Pero el Pincha lo igualó en el tiempo de descuento con un cabezazo de Guido Carrillo. En el alargue no se sacaron ventajas y el título se definió en los penales, donde Franco Pardo estrelló su remate en el palo para desatar la euforia en las tribunas, en las que estaba ubicado Juan Sebastián Verón, abrazado a los simpatizantes que llegaron desde La Plata.

El presidente de Estudiantes, suspendido de sus funciones por seis meses tras lo sucedido ante Rosario Central en los octavos de final de este mismo certamen, vivió el partido en la platea del estadio Madres de Ciudades y celebró junto a los hinchas del club, amigos y su esposa.

Los penales

Comenzó pateando José Sosa para Estudiantes, de cara a su público y el Principito no falló: definición a la izquierda de Cambeses para poner el 1-0. Fue el turno de Maravilla Martínez, quien empató con un disparo fuerte, arriba de la humanidad de Muslera.

Llegó el turno de Edwin Cetré, quien sacudió el arco de rival con un potente disparo de derecha. Sin embargo Facundo Cambeses, con su brazo izquierdo firme, atajó el disparo y la pelota terminó rebotando en el travesaño. Luego, Luciano Vietto definió a la izquierda de Muslera, que fue al otro lado, y adelantó a Racing 2-1.

Lucas Alario ejecutó fuerte hacia el palo derecho de Cambeses, que prácticamente no tuvo reacción para nivelar nuevamente las acciones, pero Agustín García Basso, de zurda, ajustó el remate junto a un palo y venció a Muslera, que se arrojó para ese sector pero no pudo evitar el 3-2 de la Academia.

EL juvenil Joaquín Tobio Burgos tenía la responsabilidad de igualar y no dudó: pateó con fuerza al centro del arco, engañando a Cambeses, para el 3-3. Y llegó la hora de Gastón Martirena. El uruguayo perdió el duelo ante su compatriota Fernando Muslera, quien se arrojó hacia su palo izquierdo y desvió el remate.

Eric Meza pateó fuerte hacia la derecha de Cambeses, que fue hacia el otro palo para establecer el 4-3 y darle nuevamente la ventaja a Estudiantes, pero Santiago Sosa ejecutó fuerte al medio del arco para igualar 4-4. Sin embargo, el mediocampista de Racing debió ser retirado en camilla por una lesión después de convertir el tanto.

Facundo Rodríguez se hizo cargo del primer penal de la serie de uno y, con suspenso, marcó el 5-4 para el León, ya que Cambeses casi le contiene el remate. Finalmente, Franco Pardo estrelló su remate en el palo y Estudiantes se consagró campeón.

Cuándo juegan Estudiantes y Platense el Trofeo de Campeones 2025

Los dirigidos por Eduardo Domínguez jugarán el próximo sábado por una estrella más, el Trofeo de Campeones, ante Platense, campeón del Torneo Apertura en el estadio Único de San Nicolás. Quien gane dicha final, se asegurará jugar por la Supercopa Argentina en 2026 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, campeón de la Copa Argentina. Además de un lugar en la Supercopa Internacional ante Rosario Central, líder de la Tabla Anual.

El mensaje del “Chiqui” Tapia para Estudiantes

Estudiantes salió campeón del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Racing por penales en la final que se disputó en el Estadio Único Madre de Ciudades. La ceremonia de premiación estuvo encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y les entregó las medallas a los protagonistas.

Luego, el titular de la organización que conduce el fútbol argentino lanzó un mensaje en las redes sociales para felicitar al Pincha por el triunfo que lo coronó en la Liga Profesional.

“Felicitaciones al plantel, a la Comisión Directiva, a Eduardo Domínguez junto a su cuerpo técnico y los colaboradores de Estudiantes por la consagración del Torneo Clausura 2025. Saludos a todos los hinchas y socios del Pincha”, escribió Tapia en su cuenta oficial en X.

En su posteo, el titular de la AFA no mencionó a Juan Sebastián Verón pero hizo hincapié en Eduardo Domínguez, el entrenador del equipo. La consagaración de Estudiantes se dio a pocas semanas de que el Tribunal de Disciplina sancionara al club platense por el desplante a Rosario Central en el pasillo del campeón.

NB