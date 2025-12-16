Villarruel reúne a los jefes de bloque del Senado para arrancar el debate y se ve cara a cara con Patricia Bullrich

Con el proyecto de Modernización Laboral ya ingresado en el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a los jefes de bloque a una reunión de Labor Parlamentaria para este martes, con el objetivo de ordenar el inicio del debate en sesiones extraordinarias.

El encuentro se realiza desde las 11 en el Salón del Senado y buscará coordinar el tratamiento exprés de la reforma laboral, en paralelo al avance del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.

La cita marcará el punto de partida formal para definir la integración de las comisiones clave y el cronograma de trabajo que La Libertad Avanza necesita para intentar votar la iniciativa antes de fin de año.

Allí, se verán las caras la vicepresidenta y la flamante feja del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien días atrás, al asumir su banca, buscó desdramatizar las tensiones internas tras la jura de los nuevos legisladores, cuando volvieron a trascender las diferencias con Villarruel. “Mi objetivo no es generar un campo de batalla, sino sacar las leyes que necesitamos”, aclaró. Y agregó: “Las cosas van a cambiar en el Senado, vamos a sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando”.

Previo a la reunión, la exministra de Seguridad Nacional anticipó en redes sociales sus expectativas antes del cara a cara con el resto de los titulares de bloque: “Primera misión del Congreso más reformista de la historia: Modernización Laboral. Actualiza reglas de otra época, pensadas para un mundo sin tecnología y sin la realidad laboral de hoy. Cuida los derechos de los trabajadores y les da aire a las pymes para que inviertan, crezcan y generen más oportunidades. Le pone fin a la industria del juicio que funde empresas, deja trabajadores de ese negocio en la calle y enriquece a abogados y jueces caranchos. Decisión para cambiar la Argentina”, punteó la senadora de LLA dejando en claro que van a fondo con el tratamiento de la reforma laboral con el íunico objetivo de intentar su aporbación en cuestión de días.

El lunes, Bullrich sostuvo que desde su bancada, más los aliados, tienen “la decisión” de lograr sancionar la reforma laboral “antes de fin de año”, y anticipó que ya están avanzando en conversaciones con varios bloques no kirchneristas.

“Tengo la decisión de llevar adelante esta ley, y con todo el bloque de la LLA estamos hablando con otras bancadas. Los kirchneristas ya dijeron que no, así que no tenemos mucho que hablar con ellos, pero si con otros”, reveló Bullrich.

Bullrich sostuvo que se trata de “una ley que se ha discutido mucho, ya hace 20 años que hablamos de leyes que hay que cambiar, y en este caso el sistema laboral ha cambiado en el mundo y tiene que cambiar también en la Argentina”, subrayó.

Asimismo, desestimó que la norma proyectada cause desfinanciamiento de las obras sociales sindicales o de la ANSES, y sostuvo que “es al revés”.

“La plata para las obras sociales va a crecer, porque si se blanquea el 43 % (de trabajadores) que está en la informalidad, cada uno que blanquea va a aportar a la obra social que le corresponde, y entonces van a tener más dinero, no menos”, señaló.

Agregó que “hay un 43% que está en negro y un 30 por ciento en ‘gris’, y con esta ley bajamos las cargas para que más entren a la formalidad”. Por lo que aseguró que “en este caso es todo ganancia, más plata para las jubilaciones, más para las obras sociales”, enfatizó.

Además, cuestionó la “cuota solidaria” que perciben algunos gremios cuando begocian una paritaria y consiguen aumentos salariales, y explicó que la afiliación al sindicato “en la Argentina es voluntaria y va a seguir así, por eso hay tan pocos afiliados”.

“Y como la gente dejo de afiliarse empezaron a tener cuotas solidarias, que firmaron los empresarios, también hay que decirlo, que son un 2, un 4 o un 5 por ciento del salario de cada trabajador”, recalcó.

A modo de ejemplo, mencionó que “un trabajador en la ley actual paga una cuota por su sepelio, pero se llega a que paga su sepelio 25 veces, es una locura”, dijo y añadió que “esas cuotas hay que bajarlas porque la plata es de la gente”.

Con información de agencias.

IG