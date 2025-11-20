Naesqui Fest 2025: una programación para todas las edades

El sábado 22 de noviembre desde las 16, y en el marco de La noche de las librerías, se realizará el primer Naesqui Fest, organizado por el espacio cultural del mismo nombre.

Con dos escenarios, puestos de libros, comida y bebida, y con una programación para todas las edades, que incluirá música, poesía, presentaciones de libros, humor y una muestra, Naesqui continúa con su propósito de “sacar la cultura a la calle”.

El Naesqui fest es con entrada libre y gratuita, y contará con la participación de Pedro Saborido, Miguel Rep, Koufequin, Cartooneros, Christian Basso, el colectivo de poesía Meditaciones en una emergencia, Violentango, Toma negra, la presentación del libro El corazón en la mano, de Horacio Vogelfang, y la inauración de la muestra Viaje de a pie de la artista Azul Blaseotto.

El cierre estará a cargo de DJ Venus.

Naesqui es un espacio cultural con una librería, un bar y un espacio para talleres, muestras y presentaciones de libros. Desde su inauguración el 11 de junio de 2024 han dado talleres, charlas y presentado sus libros Fito Páez, Pedro Saborido, María O´Donnell, Felipe Pigna, Tamara Tenembaum, Reynaldo Sietecase, Claudia Piñeiro, Martín Sivak, Leila Guerriero, Ernesto Tenenbaum, Maga Etchebarne, Miguel Rep, Jorge Consiglio, Camila Fabbri, Richard Coleman, Nicolás Artusi, Facundo Pastor, Leticia Rivas, Martín M.Oesterheld, Renata Schussheim, Andy Cherniavsky, Tito Losavio, Gustavo Bove y Chanti entre otras personalidades de nuestra cultura.