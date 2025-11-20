Alerta amarilla por tormentas y vientos en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves una alerta amarilla por tormentas y vientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Conforme a la información dada a conocer por el organismo, las precipitaciones comenzaron a las 14:00 de este jueves en Capital Federal y alrededores.

Las lluvias se extenderían hasta la mañana de este viernes y las temperaturas rondarían entre los 15 y los 23 grados, por lo que el tiempo mejoraría hacia la tarde.

Para el sábado, el cielo estará parcialmente nublado (14°C y 23°C), mientras que el domingo se mantendrán las mismas condiciones con una mínima de 16 y una máxima de 25 grados.

