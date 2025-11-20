Los imperdibles para disfrutar el fin de semana largo en la Ciudad

📚 Los libros y su noche más linda

La Noche de las Librerías propone un encuentro con la literatura y fomenta la lectura y su disfrute con descuentos imperdibles. Se hará el sábado y habrá actividades en más de 70 librerías con charlas, música y beneficios en locales de comida cercanos. La sede principal estará en la Avenida Corrientes y la peatonal Lavalle, pero este año también se suman nuevos circuitos barriales en Palermo, Villa Crespo, San Telmo, Caballito y Liniers. Más info en acá.

🎤 Experiencia Góspel aterriza en Diagonal Norte

Shows en vivo, teatro, danza, poesía y artes plásticas son algunas de las propuestas de Experiencia Góspel, un gran encuentro para celebrar las culturas de la Ciudad. En el escenario principal se presentarán los clásicos coros y bandas de reggae, blues, indie, cumbia y más géneros. Se hará este lunes, de 11 a 20.30, en Av. Diagonal Norte, desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo.

🥪 La mejor comida entre dos panes

Vuelve el Festival del Sándwich, la feria gastronómica dedicada al plato con mayor cantidad de versiones en todo el mundo. Un encuentro con más de 200 variedades de sánguches y 40 puestos y foodtrucks. Se hará el sábado y el domingo, de 12 a 23, en el Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador y Av. Dorrego).

* La potencia del hip hop argentino en la Usina

Mir Nicolás, uno de los referentes del hip hop argentino, se presentará en el auditorio de la Usina del Arte (Caffarena 1) en un potente show con un estilo que combina rimas complejas, juegos asonantes y poesía abstracta. Será el sábado a las 19. Reservas en acá.

🧉 Todos los criollos en un solo lugar

En el marco del Día de la Soberanía Nacional, la Usina del Arte (Caffarena 1) será sede de una gran peña para celebrar las tradiciones con música en vivo, ritmos folklóricos y clases de baile para reconectar con las raíces criollas y homenajear la cultura argentina. Se hará el viernes, de 15 a 19.

🚜 Eurípides en el campo argentino

Último fin de semana para ir a ver Baco Polaco al Teatro Sarmiento (Av. Sarmiento 2715). Se trata de una pieza escrita y dirigida por Mauricio Kartun, que traslada a Las Bacantes, el mito, los personajes y el tema de la tragedia a la pampa profunda. Hay funciones hasta el domingo. Entradas disponibles acá.

🚸 Coté para toda la familia

Coté llega a la Usina del Arte (Caffarena 1) con un show pensado para chicos y grandes. Junto a Guido Medina y Leandro Kalén, compartirá canciones llenas de ternura, ritmo e imaginación. Se presenta el domingo a las 17.30. Hay que reservar las entradas en usinadelarte.ar

🪗 La graduación del 2x4

La Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce brindará su último concierto del año para celebrar su 25 aniversario y el egreso de una nueva camada. Será con la leyenda Víctor Lavallén como director y un repertorio compuesto por los clásicos del género. Es el martes a las 20 en el Teatro Presidente Alvear (Av. Corrientes 1659). La entrada es gratis y por orden de llegada.

🏛️ Una ópera de Verdi en el Colón

La Traviata, ópera de Giuseppe Verdi, termina la temporada lírica del Colón (Cerrito 628). La obra icónica del repertorio mundial contará con la musicalización de la Orquesta Estable del Teatro. Habrá funciones el viernes a las 20 y el domingo a las 17. Y la semana próxima se presentará martes, miércoles, viernes y sábado a las 20. Las entradas se pueden sacar acá o en la boletería del Teatro.