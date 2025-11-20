Murió Gary 'Mani' Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

Gary 'Mani' Mounfield, pieza clave en el llamado “sonido Manchester” de las décadas de los 80 y los 90 del siglo pasado, bajista de bandas como The Stone Roses y Primal Scream, falleció a los 63 años. En una publicación en Facebook, su hermano Greg lo comunicó con el siguiente escrito: “Con el corazón destrozado, anuncio el triste fallecimiento de mi hermano Gary 'Mani' Mounfield. Descansa en paz, RKID”. La causa de la muerte no fue revelada.

El mundo de la música llenó las redes de homenajes tras el anuncio de su fallecimiento. La cantante de Happy Mondays, Rowetta, publicó en X: “Te voy a extrañar muchísimo. Todo mi amor para los chicos, la familia y todos los que lo conocieron y amaron”. Su compañero de banda en The Roses, Ian Brown, publicó en X: “Descansa en paz, Mani X”. Tim Burgess, de The Charlatans, lo describió como “uno de los mejores en todos los sentidos; un amigo entrañable”. Por su parte el cantante de Oasis, Liam Gallagher, escribió en esta misma red: “Estoy totalmente conmocionado y absolutamente devastado al enterarme de la noticia sobre Mani, mi héroe”.

Mani había anunciado recientemente una extensa gira de conferencias por el Reino Unido, que abarcaría desde septiembre de 2026 hasta junio de 2027, en la que prometió repasar momentos clave de su carrera, como el concierto de los Stone Roses en Spike Island en 1990 y su gira de regreso en 2011.

El músico británico de rock, originario de Crumpsall, Manchester, saltó a la fama tras unirse a The Stone Roses en la década de 1980. Participó en los dos álbumes de la banda y permaneció en The Stone Roses hasta su disolución en 1996, para luego unirse a Primal Scream, el proyecto del ex The Jesus and Mary Chain Bobby Gillespie. En 2011, anunció su salida de Primal Scream para reformar The Stone Roses.

En una entrevista en 2006 la revista Uncut, Mounfied reflexionaba sobre su vida y su éxito. A pesar de que le había dolido la separación de los Stone Roses, dijo: “Nunca lo veré como una misión fallida; soy del norte de Manchester, no de la mejor zona, y di la vuelta al mundo dos o tres veces tocando música. Sigo viviendo cómodamente, tengo casa. Podría haber terminado traficando con crack, robando coches o asaltando casas, como muchos de mis amigos. O muerto”.