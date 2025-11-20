Un incendio obliga a desalojar las instalaciones de la COP30 de Brasil

Un incendio en la zona de pabellones de la COP30 obligó a evacuar las instalaciones de la cumbre del clima que se está celebrando en Belém do Pará (Brasil).

“Nos han desalojado rápido”, cuenta a elDiario.es el observador de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz que asiste a la cumbre. El gobernador de Pará, Helder Barbalho, y el ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, han informado a los periodistas que el incendio ha sido controlado en pocos minutos y que no ha habido heridos.

Según se ve en las imágenes transmitidas por las televisiones locales, los guardias de seguridad de la ONU desocuparon el área de pabellones de los países en la llamada zona azul la COP –donde tienen lugar las negociaciones climáticas–, prensa incluida.

La emisión muestra escenas de tensión, gente corriendo, bomberos llegando a las llamas y labores de extinción. Las alarmas antiincendios han roto las conversaciones que seguían teniendo lugar en los lugares más alejados de las llamas.

Caru Schwingel, representante no gubernamental por parte de la Red de Innovación Política Latinoamericana (RINP) y Asuntos del Sur, cuenta a elDiario.es que ella y otros representantes estaban participando en una conferencia de prensa cuando saltó la alarma la seguridad de la COP entró a pedirles que desalojaran la zona y se dirigieran al pasillo que une la Zona Azul y la Zona Verde de la COP. “Allí estuvimos esperando, muchos periodistas habían dejado sus equipos dentro de la sala de prensa. Recibimos un email de la secretaría de la COP que teníamos que evacuar, que el fuego estaba controlado pero que había que hacer una evacuación total”, añade.

Marcelo Rocha, director ejecutivo del Instituto AYIKA, presente en el momento del incendio se disponía a intervenir en un panel en el pabellón Climate Live, en la Zona B de la Zona Azul. En declaraciones a elDiario.es, afirma que “comenzó a fallar la luz del pabellón, y se fue la electricidad”. “Después solo vi a mi técnica de sonido alertando y llamando para la evacuación. No creo que sea nada más allá de un corto circuito”, afirma. “Como lo que ocurrió fue en la sala B y no alcanzó las salas de negociaciones, lo más probable es que antes de la noche se reabra y consigamos volver”, añade Rocha.

Todo esto mientras crece la expectación por comprobar si las delegaciones son capaces de producir, al menos, un nuevo texto borrador con las propuestas más perfiladas en busca de un acuerdo para culminar las dos semanas de COP que debería cerrarse este viernes.