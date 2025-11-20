Nueva indagatoria en el caso ANDIS: Garbellini se negó a declarar ante el juez Casanello

La causa por presuntos delitos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este jueves un nuevo capítulo con la indagatoria del exdirector del programa Incluir Salud, Daniel Garbellini, señalado por la Justicia como uno de los operadores centrales del supuesto entramado de coimas y direccionamiento de compras dentro del organismo. Al igual que el extitular de la agencia, Diego Spagnuolo, Garbellini se presentó en Comodoro Py, escuchó la imputación y se negó a responder preguntas del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi.

Su comparecencia se produjo apenas un día después del turno de Spagnuolo, quien también rechazó declarar tras intentar relativizar los audios en los que alude a presuntos retornos ligados a la compra de medicamentos y a pagos ilegales como el ya conocido “3% para Karina”. Con este gesto, Garbellini se convirtió en el cuarto imputado que decide guardar silencio, una conducta que la fiscalía considera reveladora frente al cúmulo de pruebas reunidas.

Un funcionario clave para la maniobra, según la fiscalía

Garbellini -detalló Picardi en su acusación- habría sido colocado en la ANDIS por Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, para operativizar el esquema de retornos. Desde junio de 2024 ejercía como Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, cargo desde el cual administraba el programa Incluir Salud, clave para la cobertura médica de personas con discapacidad sin obra social.

Su nombre aparece en los presuntos audios atribuidos a Spagnuolo, quien menciona que “este tipo tiene que recaudar de medicamentos y lo sube”, y que “se llevan medio palo para arriba por mes de medicamentos”. Para los investigadores, esas frases ilustran el modo en que se habrían direccionado compulsas de precios, adjudicado contratos con sobreprecios y favorecido a un grupo de empresas del sector salud.

La trayectoria de Garbellini en la administración pública se remonta a la Ciudad de Buenos Aires durante las gestiones de Jorge Telerman y luego de Mauricio Macri. Más tarde trabajó en áreas sanitarias de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal, donde reportaba al médico Pablo Atchabahian, hoy detenido con arresto domiciliario en Mendoza y señalado como uno de los articuladores de las operaciones dentro de la ANDIS.

Ambos compartieron tareas en el programa Incluir Salud durante la presidencia de Macri, un antecedente que la Justicia destaca como parte de los vasos comunicantes entre quienes hoy integran el núcleo investigado. Garbellini también habría trabajado en la obra social UPSRA durante la intervención ordenada por el macrismo.

El “Grupo Museo”, operadores externos y acceso privilegiado

Según la fiscalía, Garbellini integró junto a Atchabahian y el empresario Miguel Ángel Calvete un chat interno llamado “Grupo Museo”, desde el cual se coordinaban supuestamente decisiones sobre contrataciones y pagos. Para Picardi, el exfuncionario permitió que personas ajenas a la estructura estatal accedieran a información sensible, intervinieran en decisiones y hasta operaran el sistema de compras SIIPFIS desde fuera del organismo.

Ese accionar, sostiene el expediente, se traducía en adjudicaciones dirigidas, sobreprecios y beneficios económicos indebidos. A ello se suma un presunto incremento patrimonial injustificado y gastos en uno de sus inmuebles que no se condicen con sus ingresos declarados. Aunque Garbellini entregó su teléfono celular, la fiscalía determinó que había eliminado conversaciones relevantes, lo que, para los investigadores, evidencia intención de ocultar información.

Una causa que crece: audios, dinero y registros fílmicos

La investigación se aceleró tras la difusión de los audios de Spagnuolo y se robusteció con una serie de hallazgos: una caja de seguridad con 82.000 dólares, 2.950 euros, una máquina de contar billetes, consumos con tarjeta por más de cuatro millones de pesos mensuales, y refacciones de alto costo no declaradas. También se sumaron registros fílmicos de ingresos y visitas entre imputados, incluido un video en el que Spagnuolo llega a la casa de Calvete con una mochila.

Una escucha de agosto de 2025, en la que se menciona el envío de “cinco palos para el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo”, es considerada por los investigadores un indicio directo de circulación de dinero dentro del esquema

La negativa de Garbellini a responder preguntas podría agravar su situación procesal, ya que su testimonio era esperado para esclarecer su responsabilidad directa en la operatoria investigada. Tras las indagatorias de esta semana, el juez Casanello deberá decidir si avanza con nuevas medidas, ampliaciones de imputación o eventuales pedidos de detención.

Mientras tanto, la causa ANDIS sigue escalando y dejando en evidencia un posible esquema de corrupción que, de confirmarse, habría perjudicado directamente a personas con discapacidad, uno de los sectores más vulnerables del sistema público.

