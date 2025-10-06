Acorralado por su vínculo con “Fred” Machado, José Luis Espert anunció que se baja de su candidatura

José Luis Espert anunció este domingo que retira su candidatura como cabeza de lista de la Libertad Avanza para las elecciones de octubre en la provincia de Buenos Aires. Lo hizo acorralado por el cúmulo de información que se fue descubriendo en su contra a partir de que el 27 de julio pasado el periodista Sebastián Lacunza publicó en elDiarioAR la primera nota que reveló la relaciónal en entre el candidato libertario y el empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico en la justicia de Estados Unidos.

El domingo pasado, este medio contó que Espert recibió U$S 200.000 de un fideicomiso a nombre de Machado. Desde entonces, la presión para que renuncie aumento de la misma manera en que cada vez aparecieron más pruebas contra él.

Este domingo, anunció en su cuenta de X: “Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”.

El presidente Javier Mileri aceptó la renuncia pero, también en su cuenta de X, negó las acusaciones contra su ahora ex candidato: “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”.

Noticia en desarrollo