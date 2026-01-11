Globos de Oro 2026: cuáles son y en qué plataformas se puede mirar las series con más nominaciones

Con The White Lotus, Adolescencia, Severance y Only Murders in The Building como las series con más cantidad de nominaciones, la edición 83 de los premios Globos de Oro promete una jornada repleta de emoción y sorpresas.

Pero son muchas las producciones que compiten por la distinción que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en una ceremonia que se podrá ver a partir de las 22 en Argentina este domingo 11 de enero. A continuación, un repaso por quince de las series más nominadas, que se pueden ver a través de las plataformas de streaming más populares en el país.

1. The White Lotus. Con seis nominaciones, la tercera temporada de esta serie es la producción que encabeza el podio de las más elegidas por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

Como ocurría en las temporadas previas de The White Lotus, la acción tiene lugar en un exclusivo resort. Esta vez el destino elegido es Tailandia y desde allí se cuentan las vivencias de varios huéspedes y empleados a lo largo de una semana.

“El elenco de esta temporada está encabezado por Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong y Aimee Lou Wood. El reparto adicional incluye a Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Christian Friedel, Scott Glenn, Dom Hetrakul, Julian Kostov, Charlotte Le Bon, Morgana O’Reilly, y Shalini Peiris”, agregó la plataforma HBO Max, productora del ciclo, en un comunicado.

The White Lotus está disponible en HBO Max.

2. Adolescencia. Una de las series más debatidas e impactantes de 2025 llega a estos Globos de Oro con cinco nominaciones.

“El mundo de la familia se pone patas arriba cuando Jamie Miller, de 13 años, es arrestado por asesinar a un compañero de escuela. Los cargos contra su hijo los obligan a enfrentarse a la peor pesadilla de cualquier padre”, señalaba la escueta sinopsis oficial que difundió en marzo Netflix, cuando estrenó esta miniserie de cuatro episodios de origen británico. Del elenco forman parte Stephen Graham, Ashley Walters y Erin Doherty.

La miniserie Adolescencia se puede ver en Netflix.

3. Severance. Lanzada en 2022 con dirección de Ben Stiller, Severance es una de las series más impactantes de las estrenadas en los últimos tiempos y tiene cuatro nominaciones en esta oportunidad. La historia sigue a Mark Scout (Adam Scott), un hombre retraído que lidera uno de los equipos de Lumon Industries, una misteriosa empresa tecnológica cuyo personal se ha sometido a un procedimiento quirúrgico que divide sus recuerdos entre su vida laboral y la personal. Este experimento peligroso y osado para los empleados se pone en tela de juicio cuando Mark se ve inmerso en un misterio que lo obligará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo.

A comienzos de 2025 llegó a las pantallas la segunda y muy esperada temporada de esta producción en la que Mark y su equipo enfrentan las graves consecuencias de jugar con la barrera de la separación, lo que los lleva por un camino lleno de dificultades. El gran despliegue de esta historia le valió cuatro nominaciones en los Globos de Oro.

La serie Severance está disponible en Apple TV+.

4. The Pitt. Este drama médico de HBO Max compite por dos estatuillas. The Pitt –algo así como un pozo, un lugar bajo, una fosa– es el nombre despectivo que le pusieron los propios empleados al hospital estadounidense en el que trabajan. Se trata de un centro de salud que recibe todo el tiempo personas con emergencias de lo más diversas ubicado en Pittsburgh, Pensilvania. The Pitt es una serie que cuenta el vértigo que viven tanto los pacientes como los trabajadores en cualquier hospital con falta de recursos.

Clásica, sencilla y atrapante a la vez, la serie tiene como protagonista a Michael Robby Robinavitch (encarnado por Noah Wyle, quien hace varios años también participó de otro enorme referente del género, ER Emergencias), un experimentado médico que tiene a su cargo el sector que recibe pacientes en estado grave o con cuadros extraños que debe dilucidar. Al frente de un grupo que incluye otros colegas, enfermeros, asistentes sociales y pasantes que aspiran a ser médicos en el futuro, se cruzan así las intrigas personales, los amores, los secretos del protagonista, con los dramas de quienes llegan a la guardia en busca de soluciones. Entre los asuntos que los médicos deben resolver con solvencia, pese a la escasez de dinero en la institución, hay consumos problemáticos, problemas de salud mental y familias arrasadas por la pobreza.

Algo que distingue a The Pitt de otros programas del rubro es su ritmo: cada episodio cuenta en tiempo real, como hacía la serie 24, una hora del turno de los protagonistas. La primera temporada, que tiene 15 capítulos y recibió dos nominaciones en los Globos de Oro, refleja así las quince horas de trabajo de corrido que tienen que hacer los empleados de The Pitt.

The Pitt está disponible en HBO Max.

5. Slow Horses. “Este drama de espías con tintes de comedia negra sigue las andanzas de un equipo de agentes de la inteligencia británica que, debido a su absoluta incompetencia, trabajan en uno de los departamentos con peor reputación del MI5. A las órdenes de su líder, el genial a la par que irascible Jackson Lamb (Gary Oldman), desmontan los artificios del mundo del espionaje para defender Inglaterra de las fuerzas del mal”, señala la sinopsis oficial de esta destacada serie de Apple TV, que tiene dos nominaciones en la edición 2026 de los Globos de Oro.

La serie Slow Horses está disponible en Apple TV.

6. The Bear. En tres categorías compite esta interesante serie que en 2025 llegó a su cuarta temporada. La historia sigue la vida y los enredos de un chef interpretado por Jeremy Allen White. Lo acompañan Ebon Moss-Bachrach como Richie, Ayo Edebiri como Sydney, Lionel Boyce como Marcus, Liza Colón Zayas como Tina, Abby Elliott como Natalie y Matty Matheson como Neil.

La serie The Bear está disponible en Disney+.

7. Hacks. La cuarta temporada de esta excelente y multipremiada serie cómica llegó en abril a las pantallas y cosechó dos nominaciones para esta edición de los premios.

“En esta nueva etapa, las tensiones aumentan mientras Deborah (Jean Smart) y Ava (Hannah Einbinder) trabajan para lanzar su talk show nocturno y hacer historia en el camino. El elenco de la cuarta temporada cuenta con la seis veces ganadora del Emmy y nominada al Tony Award, Jean Smart, junto con la tres veces nominada al Emmy y ganadora del Critics Choice Award, Hannah Einbinder”, informaron desde HBO cuando lanzaron la nueva entrega de la serie.

La serie Hacks está disponible en HBO Max.

8. Only Murders in the Building. En 2025 Disney+ lanzó la quinta temporada de esta serie, una de las más nominadas de este año.

“Tras la sospechosa muerte de su querido Lester, el portero del edificio, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) se niegan a creer que fue un accidente. Su investigación los sumerge en los rincones más oscuros de Nueva York y más allá, donde el trío descubre una peligrosa red de secretos que conecta a poderosos multimillonarios, con mafiosos de la vieja escuela y los misteriosos residentes del Arconia. Charles, Oliver y Mabel encuentran una profunda brecha entre la histórica ciudad que creían conocer y la nueva Nueva York que se desarrolla a su alrededor, una donde la vieja mafia lucha por mantenerse a flote mientras surgen nuevos y más peligrosos actores”, señala la sinopsis oficial de esta temporada.

Only Murders in the Building está disponible en Disney+.

9. The Studio. Lanzada en 2025, esta fue una de las series más celebradas del año y viene recibiendo premios y críticas muy favorables. Creada y protagonizada por Seth Rogen es una parodia al mundo de Hollywood que ya renovó para ofrecer una segunda temporada y que cosechó tres nominaciones en los Globos de Oro.

La serie The Studio está disponible en Apple TV+.

10. All Her Fault. “Marissa Irvine (Sarah Snook) vive una pesadilla cuando su hijo Milo desaparece en una cita de juego. En la casa donde debía recogerlo, no lo conocen. Lo que parece una confusión se vuelve una investigación con secretos, mentiras y presión social”, señala la sinopsis oficial de esta serie, que llegó hace pocos días al streaming en Argentina, a través de la plataforma Prime Video. Tanto la serie como su protagonista están nominadas en esta entrega de premios.

La serie All Her Fault está disponible en Amazon Prime Video.

11. La bestia en mí. Una trama sencilla, dos actuaciones deslumbrantes y una historia que atrapa con pocos elementos. Aggie Wiggs (Claire Danes, la actriz recordada por su rol en Homeland) es una escritora exitosa que vive recluida después de atravesar un episodio muy doloroso: su hijo pequeño murió en un accidente de tránsito. Desde entonces, su vida en pareja se desmoronó con esa tragedia y Aggie no logra conectar con su trabajo. Aislada entre el enojo y la tristeza en una casa gigante, a la que rodean un bosque y otras mansiones enormes, la escritora intenta avanzar con un libro que no termina de interesarle. La misión se complica todavía más cuando se muda a su barrio un personaje controvertido llamado Nile Jarvis (Matthew Rhys, el actor que protagonizó The Americans). Jarvis tiene mucho dinero, es un inversor inmobiliario con proyectos ampulosos y polémicos y tiene un pasado inquietante: muchos lo consideran el principal sospechoso de la desaparición de su primera esposa, que se esfumó sin dejar rastros.

Mientras la escritora al principio rechaza al nuevo vecino por ruidoso y violento en sus modos, él intentará acercarse a ella. En paralelo, una serie de episodios policiales estremecedores los rodearán y le sumarán una capa de misterio al relato. Dispuesta a saber más de Jarvis, que de a poco empieza a llamarle la atención, la escritora piensa que podría llegar a escribir sobre él. La serie indagará entonces el vínculo entre los protagonistas, que se desplegará entre el desprecio y la fascinación y que los enfrentará a sus propias oscuridades.

La serie La bestia en mí está disponible en Netflix.

12. Morir de placer (Dying for Sex). “La miniserie Morir de placer está inspirada en la historia de Molly Kochan, que se dio a conocer originalmente en un podcast de Wondery creado con su mejor amiga, Nikki Boyer. Cuando Molly (Michelle Williams) es diagnosticada de cáncer de mama metastásico en estadio IV, decide dejar a su esposo, Steve (Jay Duplass). A partir de entonces, comienza a explorar por primera vez en su vida la amplitud y complejidad de sus deseos sexuales. Molly tiene mucho por hacer en el poco tiempo que le queda, y no hay lugar para escándalos ni juicios: su lista de cosas por hacer antes de morir es solo asunto suyo. Molly encuentra el valor para lanzarse a esta aventura gracias a su incondicional amiga Nikki (Jenny Slate), una mujer cuya lealtad y cariño hacen que cualquiera quiera levantar el teléfono y llamar a esa amiga de inmediato. Completan el elenco Rob Delaney, Kelvin Yu, David Rasche, Esco Jouléy y Sissy Spacek”, informó Disney+ sobre este lanzamiento que llegó en abril a las pantallas locales y que obtuvo dos nominaciones en los Golden Globes.

La serie Morir de placer (Dying for Sex) está disponible en Disney+.

13. Nadie quiere esto. “El romance entre Joanne y Noah nunca fue sencillo… y en esta segunda temporada se complica aún más. Entre cenas familiares que terminan en caos, trabajos que nadie envidia y la gran incógnita sobre su futuro juntos, lo único seguro es que el drama viene con mucha ironía. Con Kristen Bell y Adam Brody al frente, la comedia más inesperada regresa con nuevos líos, giros románticos y ese humor que la hace tan única”, informó Netflix sobre el regreso de esta serie, que llegó en octubre y obtuvo tres nominaciones.

La serie Nadie quiere esto está disponible en Netflix.

14. La novia. “En este fascinante thriller psicológico, Laura (Robin Wright) lo tiene todo: una carrera brillante, un esposo que la ama y a su adorado hijo, Daniel. Sin embargo, su vida perfecta se desmorona cuando Daniel lleva a casa a Cherry (Olivia Cooke), una novia que lo cambia todo. Laura cree que Cherry oculta algo. ¿Es una oportunista manipuladora o es solo paranoia? La verdad es cuestión de perspectiva”, informa Prime Video sobre este lanzamiento que cosechó dos nominaciones, incluída la de la propia Wright en la categoría “mejor actriz en miniserie”.

La miniserie La novia está disponible en Amazon Prime Video.

15. La diplomática. En octubre de 2025 llegó la tercera temporada de esta serie estadounidense lanzada en 2023 con Keri Russell como protagonista y compite en dos categorías en la premiación. Creada por Debora Cahn, tiene como centro a Kate Wyler, una mujer designada como nueva embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido, quien tiene que desactivar las crisis internacionales y adaptarse a su nuevo puesto mientras intenta salvar su matrimonio.

La serie La diplomática está disponible en Netflix.

Con menor cantidad de nominaciones, también compiten y están disponibles para ver desde Argentina series como Black Mirror, Paradise, Andor, Task, 1923, The Last of Us, Pluribus, Chad Powers, Wednesday, Black Rabbit, The Morning Show, Abbott Elementary y Monstruo: la historia de Ed Gein.

AL