Día del pizzero: ¿por qué se celebra el 12 de enero?

Cada 12 de enero se celebra en la Argentina el Día del Pizzero, una efeméride que rinde homenaje a quienes, detrás del horno, convirtieron a la pizza en un símbolo cotidiano de la cultura urbana. Lejos de ser solo un plato popular, la pizza se consolidó como un espacio de encuentro social y un rasgo distintivo de la vida porteña y metropolitana.

El origen de la fecha está ligado al reconocimiento del oficio y a la tradición de las pizzerías como ámbitos de sociabilidad. Con fuerte influencia de la inmigración italiana, especialmente a fines del siglo XIX y comienzos del XX, el trabajo del pizzero se adaptó a los gustos locales y dio lugar a un estilo propio: masa alta, abundante queso y un modo de consumo asociado al mostrador, la mesa compartida y la conversación.

Con el paso del tiempo, el oficio atravesó transformaciones tecnológicas y laborales, pero conservó rasgos centrales: el aprendizaje transmitido de generación en generación, la identidad barrial y la relación directa con el público. Desde las pizzerías históricas del centro porteño hasta los locales de barrio en todo el país, el pizzero ocupa un lugar estable en la memoria colectiva.

La efeméride también funciona como recordatorio del valor cultural del trabajo gastronómico, muchas veces invisibilizado, y del rol que cumplen estos oficios en la construcción de tradiciones populares que exceden lo culinario. En la Argentina, la pizza no es solo comida: es una costumbre, y el pizzero, una figura clave de esa historia compartida.