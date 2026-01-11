Día Mundial del Agradecimiento: ¿por qué muchos lo celebran este 11 de enero?

Cada 11 de enero se conmemora el Día Internacional del Agradecimiento, una fecha dedicada a promover la gratitud como valor social y herramienta de fortalecimiento de los vínculos humanos. Aunque no cuenta con un reconocimiento formal por parte de organismos internacionales, la jornada fue adoptada en distintos países a partir de iniciativas culturales y educativas que impulsan la reflexión sobre el reconocimiento hacia los demás.

El agradecimiento, entendido como una expresión consciente de valoración, ocupa un lugar relevante tanto en las relaciones personales como en los ámbitos laborales, educativos y comunitarios. Diversos estudios en el campo de la psicología y las ciencias sociales señalan que practicar la gratitud contribuye al bienestar emocional, reduce niveles de estrés y favorece una convivencia más empática.

En ese marco, el Día Internacional del Agradecimiento busca instalar una pausa simbólica en la rutina cotidiana para destacar la importancia de reconocer gestos, esfuerzos y acompañamientos que muchas veces pasan inadvertidos. Desde acciones simples, como agradecer en el entorno cercano, hasta mensajes públicos en redes sociales o campañas institucionales, la fecha se convierte en una oportunidad para visibilizar actitudes positivas.

En los últimos años, la conmemoración ganó mayor difusión a través de plataformas digitales, donde usuarios, organizaciones y empresas comparten mensajes orientados a reforzar la cultura del reconocimiento. En un contexto global atravesado por tensiones económicas, sociales y políticas, la iniciativa apunta a revalorizar prácticas que fomenten el respeto y la cohesión social.

Sin una agenda oficial ni actos protocolares, el Día Internacional del Agradecimiento se sostiene como una convocatoria abierta, centrada en un gesto universal: reconocer al otro. La propuesta es simple, pero su impacto, coinciden especialistas y promotores de la fecha, puede ser significativo tanto a nivel individual como colectivo.