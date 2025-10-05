Espert-Machado: el vínculo que tiene en jaque al gobierno de Javier Milei

A menos de un mes para las elecciones del 26 de octubre, las acusaciones que vinculan a José Luis Espert con Federico “Fred” Machado, un empresario argentino a quien la justicia argentina acusa por narcotráfico, coloca al Gobierno nacional al borde una grave crísis política. Acusaciones, condenas, vuelos privados, camionetas blindadas y minas de oro en Guatemala. Aquí una hoja de ruta para entender el escándalo que sacude al gobierno de Javier Milei.

1- Qué ocurrió

Federico “Fred” Machado fue uno de los aportantes para la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, así lo reconoció el propio diputado, quien hasta ahora admitió haber volado al menos 35 veces en sus aviones. Según consta en una causa judicial en la justicia de Estados Unidos, el 1 de febrero de 2020, Espert recibió una transferencia de US$ 200.000 de un fideicomiso a nombre de Machado y su socia. En esa causa, el empresario fue acusado por narcotráfico y fraude. Así lo indicó una investigación publicada por elDiarioAR.

2- La nota que inició el caso

El 27 de julio, elDiarioAR publicó por primera vez una nota contando los vínculos entre Espert y Machado. Allí se hacía mención a los viajes en su avión privado y también a la mina de oro en Guatemala. Ese dato es clave porque el diputado libertario terminó reconociendo haber recibido ese dinero pero dijo que se trató de una asesoría económica a una empresa minera de ese país. Sin embargo, Minas de Guatemala está en el corazón de la investigación por presuntos fraude y narcotráfico.

3- José Luis Espert

“El Profe”, como lo llama el Presidente, es candidato de La Libertad Avanza. Economistas los dos, se conocen desde hace más de 10 años, pero sus caminos se distanciaron cuando Milei armó su propio partido en 2021. El alejamiento no duro tanto. El poder llamó prontó a Espert. En marzo 2024, recién asumido el nuevo Gobierno, no dudó en dejar atrás a Juntos por el Cambio –partido por el que habia llegado al Congreso– para saltar a las filas de la Libertad Avanza.

Casado con Mercedes González, con quien vive en una casa de 250 metros cuadrados, con parque y piscina, en Beccar, norte del conurbano bonaerense, Espert tuvo una fallida carrera presidencial en 2019. Sacó 1,47% de los votos. Su Frente Despertar salió último.

Tiempo después, integrantes del Frente Despertar lo acusaron de “robarse la plata de la campaña” y de “tener problemas con narcos”.

En marzo de 2020, mes siguiente de la fecha en que el fideicomiso vinculado a Machado anotó la transferencia de US$200.000, Espert adquirió un BMW coupé 240i, cuyo precio era superior a los US$90.000. El diputado consignó la casa y el auto como comprados con fondos propios en su declaración jurada ante la Cámara Baja.

Con Javier Milei en Casa Rosada, Espert se convirtió en una de las principales espadas legislativas y mediáticas del oficialismo. Fue a quien el Presidente confió nada menos que el primer lugar de la boleta para diputados de la provincia de Buenos Aires.

4- Federico Machado

Es argentino, rionegrino, emigrado a Estados Unidos a principios de la década de 1990 que en un principio se buscó la vida y luego montó un lucrativo negocio con aviones en Fort Lauderdale, Florida. Niega ser narcotraficante y se considera víctima de una pulseada política.

Está procesado en la misma causa que su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Ella ya fue condenada a 16 años de prisión. El fue detenido el 15 de abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén por un pedido de extradición de Estados Unidos que aún sigue pendiente de resolución en la Corte Suprema. Desde entonces, cumple prisión domiciliaria en Viedma.

Del fideicomiso a nombre de Machado y su socia salió el dinero que figura a nombre de Espert, según contó elDiarioAR.

Machado fue quien aportó un avión King Air y una Jeep Cherokee blindada para la campaña presidencial del 2019 . Este sábádo, el libertario reconoció –luego de haber negado el vínculo– haber realizado al menos 35 vuelos en los aviones del cuestionado empresario.

5- Debra Lynn Mercer-Erwin

Es socia de Federico “Fred” Machado, formaba parte del fideicomiso. Tribunales federales de Texas la condenaron, en noviembre pasado, a 16 años de prisión por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Machado está procesado en la misma causa junto a otros seis presuntos cómplices. El texto detalla ingresos y egresos de dinero orquestados por el fideicomiso Aircraft Guarantee Corp, radicado en Onalaska, un pueblo de ese estado del sur estadounidense.

Mercer-Erwin declaró en su defensa el 28 de abril de 2023. Allí se manifestó engañada por Machado, a quien atribuyó la responsabilidad del fraude, aunque admitió como un simple error haber dejado que un tercero administrara los ingresos y egresos desde la cuenta de crédito a su nombre. Mercer-Erwin se habría beneficiado por al menos US$4,9 millones.

6- Javier Milei

El Presidente conoció a Esperte en el boliche New York City, en 2018, cuando ninguno de los dos tenía aspiraciones políticas. Economistas y liberales su relación, como contó este diario, es una historia zigzagueante, que pasó de la complicidad a la ruptura, de las acusaciones más feroces a la reconciliación pragmática.

“Son chimentos de peluquería”. Con esa frase Javier Milei salió a respaldar el martes a su candidato en la provincia de Buenos Aires

Cuando Espert parecía arrinconado por las denuncias de su vínculo con Machado, Milei salió a ratificarlo en su candidatura para la provincia de Buenos Aires. Primero lo citó a una reunión en Casa Rosada con su asesor estrella, Santiago Caputo. De allí, el diputado intentó una primera aclaración en la que acepto haber recibido el dinero pero no que era de parte de Machado. Enseguida, Milei escribió en su cuenta de X: “El profe desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y, como todo ladrón, creen a otros de su misma condición. Fin”.

El viernes por la noche el propio Presidente lo recibió en Olivos. Al salir, Espert ratificó su candidatura.

El escándalo Espert-Machado llegó este fin de semana hasta el influyente Financial Times, sin embargo el Presidente lejos está de apartar a su candidato de la carrrera para el 26 de octubre.

En febrereo de este año, Espert firmó su afiliación a las Fuerzas del Cielo y se volvió un incondicional del Presidente que le devuelve tanta devoción manteniendolo bajo su ala protectora.

7- Francisco Oneto

Es uno de los abogado de Machado y también representante de Javier Milei en la causa $LIBRA. Oneto es quien lidera la estrategia judicial para frenar la extradición del empresario detenido en Viedma, lo que refuerza la incomodidad dentro del oficialismo: el escándalo no solo arrastra a un candidato clave, sino que roza a figuras del entorno más cercano al Presidente.

8– Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad fue la única voz dentro del Gabinete que fue tajante respecto de la situación de Espert. “Tiene que volver a los medios y contestar claro. Punto”, dijo este jueves. Fue la segunda vez en 24 horas que pidió explicaciones. “Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar claro, decir sí o no. El voto liberal exige respuestas”.

Aunque menos enérgico, y luego de varios días, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también pidió explicaciones. Si bien primero aclaro que “no cree que (Espert) tenga que dar un paso al costado, salvo que tenga algún tipo de responsabilidad” sí dijo que “tiene que dar una explicación clara y contundente”.

NB/MG